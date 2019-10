Así atacó un enjambre de avispas a Alves en medio de un partido

Un invitado extra al partido de la liga brasileña entre el Sao Paulo y el Fortaleza. Cuando el ex lateral, entre otros equipos, del Barcelona Dani Alves iba a sacar un córner, algo le molestó y la respuesta estaba en el banderín. Un enjambre de avispas lo habían tomado y picaron al jugador en el cuello. Huyó de allí corriendo y el primero en preguntar por su salud fue otro ex de la Liga española, Juanfran, del Atlético. Todo eso da lugar a unos momentos de incertidumbre, de risa incluso, porque las picaduras no fueron a más. Nadie sabía qué hacer, hasta que Jackson, de Fortaleza, se fue con decisión a por el banderín, lo arrancó y lo mandó lejos, con la cara tapada por la camiseta para evitar ser atacado (todo puede verse en el vídeo que cierra esta información). Lo limpiaron y todavía quedaba algún insecto que retrasó algo más el encuentro. Finalmente, venció Sao Paulo 2-1 y Alves escribió en su Instagram: "Ni las avispas pueden con nosotros, hermano"