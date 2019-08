El show de Mateo, el hijo de Messi, contra el Betis

Mateo, el hijo de Messi, no deja de, sin querer, ser protagonista de vídeos que rápidamente se hacen virales en internet. El último ha sido celebrando un gol del Betis contra el Barcelona en el partido del pasado domingo. También corre por la red un vídeo de Mateo molestando a su padre, que intenta ver el encuentro, mientras su hijo quiere jugar.

(Vea el vídeo de Mateo celebrando el gol de Betis)

De sus dos hijos es, sin duda, el más travieso: "La última vez que estábamos pateando en casa él decía 'yo soy el Liverpool que les ganó a ustedes, eh. Vos sos el Barça y yo el Liverpool'. No se da cuenta todavía", explicaba Leo Messi en una entrevista.

Cuando quiere hacer rabiar a su padre o a su hermano mayor, se declara fan del equipo contra el que ha perdido el Barcelona "e ganó el Valencia, eh. Yo soy del Valencia', dijo. O cuando hay un partido del Real Madrid en la tele, grita los goles. Thiago se calienta, Mateo grita 'gooool del Madrid' y lo mira al hermano a ver si dice algo. Lo hace calentar", seguía explicando el padre en la entrevista.

Dice Messi que se parece a él cuando era niño: "Yo me levantaba loco porque no quería ir a la escuela, me iba puteándola, diciéndole por qué yo tenía que ir y ella quedarse", cuenta que le hacía a su madre.