Así están el tenis y las rodillas de Nadal antes de afrontar el US Ope

El tenista español Rafael Nadal ha asegurado que llega al US Open con buenas sensaciones, impulsado en parte por su victoria en Montreal, y rechazó la idea de que los resultados del sorteo le puedan facilitar una victoria. "Creo que estoy jugando bien, y ganar en Montreal me ha ayudado", afirmó Nadal ante la prensa a pocos días del inicio del torneo estadounidense. "Me quedan dos días de buenos entrenamientos", aseveró.

El de Manacor concretó que las sensaciones con las rodillas son mejores este año que en la anterior edición del Grand Slam estadounidense (se tuvo que retirar lesionado en semifinales), a la vez que recordó que en 2018 tuvo varios partidos muy largos, "y eso es complicado", dijo. La pista dura ha sido el terreno más complicado para el balear en las dos últimas temporadas, porque es el más lesivo para sus articulaciones. Nadal restó asimismo importancia al hecho de que tres de sus grandes rivales, Roger Federer, Novak Djokivic y Daniil Medvedev, hayan caído en el mismo lado del cuadro en el sorteo, lo que les podría llevar a enfrentarse entre sí. "Primero tengo que ganar partidos. Tendría que ganar mis partidos para tener esa ventaja", apuntó Nadal, que señaló que tiene "mucho trabajo por delante" en Flusing Meadows. "Es parte del sorteo y son cosas que pasan ya seas número 1, 2 o 3 del mundo (...). Ya veremos a ver qué pasa", sentenció. (Efe)