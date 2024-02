Así es el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso

Y llegó el día más esperado por todos los seguidores de Aston Martin y en concreto de Fernando Alonso. Hoy comienza una temporada que promete ser un antes y un después en la escudería británica y, por qué no, para el piloto asturiano. Después del descomunal salto de rendimiento que la escudería ofreció el pasado año, 2024 se presenta como una campaña continuista con un monoplaza que sigue su línea de desarrollo, aunque visto el coche que ha presentado el equipo hoy, es más que probable que presenten cambios dentro de una semana cuando comiencen los test de pretemporada en Bahrein. Según Dan Fallows, director técnico del equipo, hay cambios sustanciales en el interior y un cambio en el concepto de la suspensión trasera, que viene impuesta por la unidad de potencia que suministra Mercedes, al igual que la caja de cambios. Hoy rodarán en el circuito de Silverstone para hacer un test de 200 kilómetros.

En palabras de Fernando Alonso, el monoplaza tiene ahora una mejor base para desarrollar, todo lo contrario de lo que ocurrió el pasado año, ya que en mitad de la temporada quedaron estancados sin entender demasiado algunos aspectos del coche cuando trataron de ser más competitivos. Algo que les costó “desaparecer” del podio.

"Ojalá llegase la primera victoria para este equipo, para Aston Martin, de verde. Y que yo pudiera estar al volante. Sería un privilegio tener mi nombre en la historia de esta marca", contestó el doble campeón mundial asturiano.

Alonso, que explicó que físicamente se encuentra "mejor que nunca" y que aún no ha decidido si quiere seguir, ni durante cuánto tiempo lo haría, en la F1, pero que en caso de que así fuese, se sentaría "primero con Aston Martin" para hablar de su futuro -tiene contrato en vigor este año-, logró cuatro terceros puestos en las primeras cinco carreras de la pasada temporada.

"Es diferente firmar una cosa o decir un objetivo claro. Me gustaría estar en los puntos siempre, regularmente. Luchar por los podios de manera recurrente. Los ocho del año pasado ojalá se repitan; o que sean esos como mínimo. Ojalá llegase una victoria, la primera para este equipo, para Aston Martin; la primera de verde. Y que yo pudiera estar al volante. Sería un privilegio tener mi nombre en la historia de esta marca. Pero es difícil saberlo a día de hoy. Hasta que no hagamos las primeras pruebas no sabremos", dijo.

"No hay que olvidar que tenemos a dos Red Bull, a dos Ferrari , a dos Mercedes y a dos McLaren. Que, siendo honestos, acabaron el año un pasito o dos por delante nuestra. Y son ocho coches. Entonces, te puedes plantar noveno en un momento; y quedarte con cara un poco extrañada. Incluso los Alpha Tauri acabaron muy fuertes el año pasado", comentó.

Alonso también habló sobre el fichaje de Hamilton por Ferrari: "Me perdí, por ello, el estrés de todo el mundo. Probablemente sea una sorpresa, no voy a mentir. Desde fuera, él parecía muy unido y muy leal a Mercedes. No sé la razón, hay que preguntarle a él. No le presté demasiada atención a este asunto", indicó. "No sé. No creo que este hubiese sido su sueño desde niño hace un año. Espero que le guste la experiencia. Es un equipo especial. Pero es más especial si ganas. A lo mejor él les da ese 'extra' para luchar por el Mundial; porque el coche está ahí, el coche es bueno. Y rápido".

"No ha habido contactos. Sé que el movimiento del mercado empezó antes, este año. Pero esto no me va a afectar. Tenemos en breve unos test limitados en Baréin. Es injusto tener sólo día y medio para preparar un Mundial, porque son tres días; y somos dos pilotos. No entiendo cómo no vamos al menos cuatro días a Baréin; y no entiendo que no vayamos con dos coches. No tengo tiempo de pensar mucho en el futuro ahora", comentó. "Mi situación es bastante única, ahora mismo. En la parrilla hay tres campeones mundiales. Y yo soy el único que está disponible con miras a 2025. Pero cuando decida si quiero seguir o no en 2025, hablaré primero con Aston Martin", afirmó Alonso.

"Hace años diría que el límite estaría en 41 o 42 años. Ahora, quizá un par de años más. Pero, vistos los resultados que han dado todos los test físicos que he hecho en invierno, quizá sean 48 o 49. O quizá 50. Pero en estos casos tienes que sacrificarlo todo en la vida. Esta será mi vigésima cuarta temporada desde que empecé en la F1. Creo que podría seguir seguro un par de años más. Pero hay más cosas en la vida por las que siento curiosidad", afirmó. "Me siento bien, más en forma que nunca. Todos los test físicos que hemos hecho son los mejores de siempre. Entrené de otra manera, añadí un nutricionista a mi equipo, porque quiero prepararme para seguir; y para seguir pilotando mejor que nunca. No pilotará sólo para divertirme. No soy ese tipo de piloto ni de persona. Quiero estar al doscientos por cien para el equipo, dentro y fuera de la pista. Eso es lo que quiero hacer", apostilló Alonso.

"Mi prioridad será siempre Aston Martin. Con la nueva factoría (de Silverstone) hay un gran futuro en este equipo. Y me gustaría estar muchos años aquí. Lo de mi contrato me lo van a seguir preguntando muchas veces; pero de momento tengo que pasar por muchas fases y ver primero qué es lo que quiero hacer en el futuro. Me encanta pilotar y amo la F1, pero también hay otras categorías. Y si no sigo en la F1, iría a otras categorías, que me permitirían tener más tiempo en mi vida privada. Tengo que pensarlo todo muy bien antes de comprometerme con un equipo. Pero si tomo la decisión de seguir, me sentaré con Aston Martin primero. Dimos un paso importante el año pasado y creo en este proyecto; porque soy parte de él", declaró. "Pero si no llegáramos a un acuerdo soy consciente de que soy un piloto atractivo. Hay sólo tres campeones del mundo; y sólo uno de ellos está disponible".

Sobre su retirada, el asturiano comentó: "Esa idea está 50 a 50. Cada año la temporada puede ser la última. Y no tengo contrato para el año que viene. Me veo bien ahora, pero quiero que esta temporada sea diferente, que puedan venir mis amigos y mi familia a más carreras. Me veo bien ahora, pero luego vienen las carreras seguidas de Australia, Japón y China, que serán matadoras. Vamos a tener que viajar de forma más eficiente; y pasar el tiempo adecuado en los sitios adecuados; y quizás menos tiempo en las carreras que están a larga distancia. En los viajes a Japón, Australia y China habrá que combatir el 'jet lag' de otra manera, porque la batería se desgasta. Otra de las cosas que quiero controlar este año es la rutina alimenticia", apuntó