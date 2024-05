Así ha quedado de destrozado el Red Bull en el accidente del Gran Premio de Mónaco de F1

El Gran Premio de Mónaco de F1 fue escenario de un accidente salvaje entre Sergio "Checo" Pérez y Kevin Magnussen que dejó el coche de Red Bull de Pérez gravemente dañado y fuera de competición este domingo. El incidente ocurrió durante las primeras vueltas de la carrera, en la famosa curva Sainte Devote, conocida por su complejidad y los incidentes que suele generar.

Sergio Pérez, quien había tenido un fin de semana complicado, buscaba recuperar posiciones tras una clasificación desfavorable. El piloto mexicano es conocido por su habilidad para gestionar los neumáticos y su agresividad controlada en la pista, lo que le ha ganado múltiples elogios en el paddock. Sin embargo, en esta ocasión, su intento de avanzar rápidamente le llevó a una colisión que comprometió su participación en la carrera.

Por su parte, Kevin Magnussen, piloto del equipo Haas, estaba en medio del pelotón cuando ocurrió el incidente. El impacto fue inmediato y severo. El coche de Pérez sufrió daños importantes, como si fuera deshaciéndose por el camino. Totalmente destrozado.. Afortunadamente, ambos pilotos salieron ilesos del incidente y salió la bandera roja.

Aunque Checo Pérez no sufrió ningún percance físico, está claro que no está siendo su fin de semana, de ninguna manera y ahora sabe que casi seguro va a perder la tercera posición. Red Bull ya no parece tan dominante o por lo menos, parece que tiene más errores, que es un equipo más humano.