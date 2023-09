Así vivió la prensa catalana el gol de Bellingham: "Es el mejor..."

La victoria del Real Madrid en su estreno de Champions supuso un punto de inflexión para el equipo blanco gracias a un gol de Bellingham en los minutos finales. El inglés volvió a ver puerta en el templo blanco. Estos primeros tres puntos desataron diferentes reacciones en Cataluña. Mundo Deportivo afirma: "Otro milagro Bellingham en el 94'". Sport, por su parte, dice: "Un gol de Bellingham en el descuento salva al Madrid". L'Esportiu salva los muebles del Madrid contra el Unión Berlín en el minuto 94.

El periodista de RAC 1, Marc Guillén, afirmó lo siguiente: "Tengo dudas de la confección de la plantilla del Madrid, sobre todo en Champions". Bellingham es el mejor. Y todo no es ser delantero centro, es capaz de marcar todos estos goles". Toni Padilla, por su parte también se mostró crítico: "El gran interrogante es la figura del nueve del Madrid. ¿Joselu podrá soportar la carga? Me da la sensación de que no debería darles para poder ganar títulos".

A principios de mes, otro gol de Bellingham en su estreno en el Santiago Bernabéu también dejó a los comentarista de RAC-1 totalmente petrificados al insinuar un posible fuera de juego inexistente que acabó haciéndose viral en redes sociales.

Sin duda, el jugador inglés ha cogido la bandera del madridismo y se está erigiendo como el líder de los suyos. "Bellingham tiene calidad, que es muy importante, también suerte, pero hay que estar ahí, como contra el Getafe. Cuando llega de segunda línea es el más listo, tiene esta cualidad y lo está aprovechando", afirmó.