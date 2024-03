La atleta paralímpica Desiree Vila denuncia los "cientos de mensajes" sexuales que recibe por redes sociales

La atleta paralímpica española Desiree Vila ha denunciado los “cientos de mensajes sexuales” que ha recibido a través de las redes sociales, comentarios hechos a un vídeo que colgó en TikTok en el que bromeaba sobre la pierna que le falta, y que se hizo viral. “Soy coja y claro que me levanto todos los días con el pie izquierdo”. “Soy coja y claro que duermo a pierna suelta...”, decía la atleta.

Esa publicación ha tenido más de 3.500 comentarios, muchos de ellos sexuales muy desagradables: “A tres patas”. “A 15 uñas”. “Yo te daba”. “Habemus paja”. La deportista hizo un nuevo vídeo en el que lo denunciaba, en un día además tan significativo como el 8M: “Feliz día de la mujer. El acoso que todavía recibimos por redes sociales es impresionante. Yo creo que no era consciente porque nunca me había pasado, al menos a este nivel. Las mujeres a veces recibimos "foto p...", o comentarios de este tipo, pero en esta última semana ha sido brutal”, explicaba Desiree.

Acompañando al vídeo, la deportista escribe: “Que yo pueda hacer una broma con mi propio físico no significa que una persona que no me conoce de nada pueda darse el lujo de hacer comentarios de índole sexual. Un extraño hablando de sexo y del cuerpo de una mujer NO es humor. Morbosear y faltar al respeto a una persona NO es un derecho que te den las redes sociales. No se trata de machismo ni feminismo, se trata de respetar a una persona ya sea hombre o mujer y ya tenga dos piernas o una”.

Su historia

Desiree Vila hacía gimnasia acrobática y se rompió la tibia y el peroné en un entrenamiento, cuando tenía 16 años. Después, una negligencia médica (ganó el juicio) desembocó en que tuvieran que amputarle la pierna derecha. "Fue el [momento] más duro de toda mi vida", recordó la deportista en una entrevista con este periódico cómo fue cuando le dijeron que perdería una pierna. "Sobre todo porque no me lo esperaba, porque en el primer hospital me habían dicho que estaba todo bien. Ahí no te das cuenta de las opciones que tienes, piensas que vas a estar toda tu vida encamada, o en una silla de ruedas, y que eres una niña de 16 años que hace deporte y te vas a tener que adaptar a una vida diferente. Yo pensaba: 'Ahora soy una discapacitada, ¿quién me va a querer sin una pierna?'. Te planteas muchas cosas, yo quería morir, prefería no seguir adelante porque pensaba que no iba a poder con todo. Pero con el proceso psicológico, un montón de antidepresivos y la suerte que tuve de tener a mi familia y a mis amigos, entiendes que la vida no se acaba ahí, que puedes hacer una normal", continúa Desiree Vila.

Contó su historia en el libro “Lo único incurable son las ganas de vivir”. No dejó el deporte, su pasión. Se pasó al atletismo y compitió en los Juegos de Tokio en los 100 metros y en salto de longitud, donde fue sexta y obtuvo un diploma olímpico.

Su próximo objetivo es el Mundial de Kobe, del 17 al 25 de mayo, y después los Juegos Paralímpicos de París (28 de agosto al 8 de septiembre).