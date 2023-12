El Atlético Astorga, de eliminar al Andorra de Piqué al asalto del Sevilla: "Esto sólo lo puede entender el que le guste el fútbol"

El pasado sábado el Atlético Astorga afrontó la décimo tercera jornada del Grupo 8 de la Tercera Federación, el antiguo Grupo VIII de Tercera en el que se mezclan filiales (Ponferradina B, Mirandés B o Burgos Promesas) y clásicos del fútbol regional castellano-leonés como Real Ávila, Salamanca, Palencia o Cristo Atlético. El equipo leonés se medía al Villaralbo, un pueblo muy cercano a Zamora capital. Sumó un punto, empató a dos en un duelo directo entre equipos que se están jugando la permanencia en la quinta categoría del fútbol español. Hoy, ante el Sevilla y en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, el Atlético Astorga disputará el partido más importante de su historia. El equipo de la capital de la Maragatería (10.392 habitantes) fue uno de los pocos clubes humildes que dio la sorpresa en la anterior ronda al eliminar al Andorra de Gerard Piqué.

El goleador fue Iván Vales Cuellas, que también fue el encargado de sacar la bola de su club en el sorteo celebrado en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. "Tuve la suerte de estar en el sorteo y vivir muy de cerca la noticia. Tengo muchas ganas de que llegue ya el partido y disfrutar de la fiesta que se va a vivir en Astorga con la experiencia de jugar contra un equipo de Primera División", asegura "Ivi". La mayoría de los futbolistas del equipo compaginan sus trabajos con el fútbol. "Es lo más difícil del fútbol amateur. En mi caso, me levanto a las ocho más o menos para ir a trabajar. Después de la jornada laboral, me toca viajar para entrenar y volver a viajar. Suelo llegar a casa a las 22:00 horas más luego el tiempo que paso con mi hijo. Te tienes que organizar muy bien porque tienes poco tiempo libre. Pero es lo que llevo haciendo toda mi vida y el fútbol me sirve también como vía de escape", relata.

Diego Peláez es el capitán del equipo berciano. "A las siete de la tarde -están citados en La Eragudina a las 18:50- empezamos el entreno y es un sacrificio grande hacerlo compatible con el trabajo. Esto sólo lo puede entender el que le guste el fútbol, pero ahora que vamos a recibir al Sevilla hay que decir a nuestra afición que disfruten del partido como lo vamos a hacer nosotros. Es una fiesta para el club, jugadores, cuerpo técnico, ciudad y sobre todo para la afición. Ojalá sea un día inolvidable", comenta Diego.

En el vestuario hay dos tendencias: los que apuestan por la prudencia ante un rival que llega en crisis y con su entrenador cuestionado y los que quieren seguir soñando. "Sabemos que es casi imposible, hay que ser realistas, pero esto es fútbol y todo puede pasar, nosotros intentaremos competir y poner el partido complicado y luego ya se verá lo que sucede", dice "Ivi". "Sabemos la dificultad del partido y del rival, pero nadie nos va quitar la posibilidad de poder volver a soñar otra vez con ganar como hicimos en la anterior eliminatoria. Todos tenemos la sensación de que estamos ante el partido de nuestras vidas y nuestro objetivo es disfrutar de un día tan grande para nuestro club", asegura Peláez.

Para ello el campo de La Eragudina presentará una entrada nunca vista. Las primeras 400 entradas se vendieron en apenas una hora y ya se supera el 90 por ciento de las 2.134 puestas a la venta. Uno de cada cinco astorganos estará hoy en el campo. El otro desafío en el campo era la capacidad lumínica de la instalación para una correcta retransmisión televisiva. Con la colocación de focos complementarios, el Atlético Astorga perseguirá la sorpresa ante el Sevilla.