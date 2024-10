Atlético-Real Sociedad: La hora de Lenglet en un Atleti lleno de dudas

Llegó prácticamente en el último suspiro del mercado de verano, pero ahora le toca a él. Clément Lenglet es el único de los fichajes de Simeone que todavía no ha disputado un solo minuto con la camiseta del Atleti, pero Anoeta apunta a ser el lugar que lo vea por primera vez de rojiblanco.

El zaguero francés apunta a ser la principal novedad en el once colchonero, una vez que Le Normand no ha llegado a tiempo para enfrentarse con su ex equipo tras el traumatismo sufrido en el derbi ante el Real Madrid. Así, Lenglet jugaría su primer partido oficial desde el pasado mes de mayo. No es la mejor coyuntura para debutar, con el equipo sumido en un momento de muchas dudas.

Tantas, que el ‘Cholo’ prepara varios cambios directos en el once, a tenor de lo visto en los entrenamientos. Además de Lenglet, un recuperado Pablo Barrios y Gallagher también estarán previsiblemente en la alineación titular. Y arriba volverá Sörloth, que no obstante sigue sin encontrar puerta desde el partido inaugural de Liga frente a su ex equipo, el Villarreal. No sería descabellado tampoco ver a Javi Galán de inicio.

Con estos cambios espera Simeone retomar el rumbo después de salir goleado de Lisboa. El técnico minimiza el golpe en público y alude al "compromiso" de sus jugadores, pero lo cierto es que el Benfica pasó por encima del Atleti, y eso tiene poca discusión. Una nueva derrota en Anoeta encendería en rojo la palabra crisis en un momento en el que habría dos semanas de ruido antes del siguiente partido de competición.

Aunque tampoco es que la Real llegue con muchas más certezas. Los de Imanol cayeron ante el Anderlecht y están más cerca del descenso que de su lugar esperado en la tabla. Los donostiarras recuperan a Igor Zubeldia, que tuvo descanso el jueves, pero necesitan ganar como sea. A uno de los dos le va a doler la cabeza en este parón de selecciones.