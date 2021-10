De mito a mito: así ve Rafa Nadal a Pau Gasol

Deportes

Rafa Nadal y Pau Gasol son, probablemente, los dos deportistas más grandes en la historia de España. El zurdo de Manacor no recuerda cómo se conocieron, pero sí reconoce que fue “hace muchísimos años y a través de un buen amigo nuestro -un miembro de Nike-, pero no sé exactamente cómo. Desde el principio tuvimos buen feeling y congeniamos bastante bien”.

El ganador de 20 Grandes ve así a Pau: “Hay una cosa que tiene un valor superior por delante de otras cosas y es ser pionero. Y Pau ha sido pionero en un mundo, la NBA, que era casi prohibido para los jugadores españoles. Ha llegado a lo más alto en todos los sentidos. Anillos de la NBA, lo ha ganado todo con la selección, ha estado en el All-Star... muchas cosas que se veían casi imposibles para el baloncesto español y él las ha hecho posibles. Tiene un currículum y un palmarés impresionantes. Es un deportista único, una leyenda de nuestro deporte”. Rafa tiene varios recuerdos comunes con el mayor de los Gasol: “Sí, los Juegos de Pekín fueron muy bonitos y allí compartimos muchos ratos juntos”. “También estuve con él en la final de Lille del Eurobasket que se ganó. Después de su partidazo en semifinales contra Francia, la final creo que fue contra Lituania. También recuerdo mi final de Roland Garros, creo que de 2012, a la que llegué después de que hubiera perdido las tres últimas finales con Djokovic. Tenerle allí y poder darle un abrazo significó mucho y fue un momento inolvidable”.

“He visto muchos partidos suyos, pero al tener vidas diferentes... me quedo con la semifinal contra Francia y luego la final de aquel Eurobasket en la que sí pude estar. Lo de Francia lo tengo grabado porque estaba en la eliminatoria de Copa Davis, creo que en Dinamarca, y aquel partido no se me olvidará. Hay un gran grupo detrás, pero ahí se puso el equipo a la espalda y es de los partidos más especiales que recuerdo”, confiesa Rafa. Que también asegura haber “hablado de nuestros problemas físicos porque tanto él como yo hemos tenido que enfrentarnos a esos obstáculos. Alguna vez nos hemos preguntado qué le podía haber funcionado a él y a mi. Y hemos intentado ayudarnos con nuestras experiencias”, dice.

Y, ¿cómo ve al Pau Gasol empresario? Rafa comparte una serie de restaurantes (Tatel) con Pau. “Seguro que como empresario es como era como jugador de baloncesto. Alguien responsable, emprendedor y siempre con ganas de mejorar. Ahora tendrá más opciones de desarrollar esa faceta y seguro que va a tener éxito, dice Nadal. Y deja una puerta abierta: “Somos dos personas que nos entendemos bien y en el futuro quizá podamos compartir algún proyecto, habrá opciones, saldrán cosas y seguiremos en contacto siempre para ver qué puede surgir”.