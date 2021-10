Lucas Mondelo denuncia a Jorge Garbajosa y a la Federación Española de Baloncesto

Deportes

La guerra entre el ex seleccionador de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, y la Federación Española de Baloncesto (FEB) no ha terminado. Según ha publicado El Mundo, el ex seleccionador, que tenía contrato hasta 2024, ha denunciado a la Federación Española de Baloncesto y a su presidente, Jorge Garbajosa, por considerar su despido nulo. La demand.a sido admitida y el 24 de noviembre las partes están citadas en un juzgado en Madrid.

Mondelo fue destituido antes del final de los Juegos por la “no consecución de los objetivos deportivos”. España cayó en cuartos de final ante Francia y semanas antes tampoco había superado los cruces para luchar por las medallas en el Eurobasket celebrado en Valencia y que conllevaba que la selección se quedara sin plaza para el próximo Mundial. La demanda, según la información del citado periódico, fue presentada a principios de septiembre y, además de considerar el despido nulo, acusa a Jorge Garbajosa de vulnerar varios de los derechos fundamentales de Mondelo por lo que pide la readmisión a su puesto de seleccionador.

No es el único frente judicial que tiene abierto Lucas Mondelo. El ex seleccionador también ha demandado a sus ex jugadoras Marta Xargay y Anna Cruz por daños a su honor y falsas acusaciones. Xargay “denunció” sus métodos de trabajo en una entrevista en El País y poco después Cruz aseguró que Mondelo le había hecho la vida imposible. La demanda por lo civil contra ambas jugadoras todavía no tiene fecha de juicio.