El Barça sofoca en la prórroga el intento de rebelión del Madrid

Laso acabó el partido felicitando a todos sus jugadores en el banquillo y prefiriendo no opinar sobre la falta de Poirier a Sanli a falta de ocho décimas y que llevó el partido a la prórroga. El Clásico fue para el Barça -el undécimo de los catorce que han jugado desde la llegada de Jasikevicius al banquillo- ante un Madrid con ganas de reinventarse y de acabar con una crisis que se prolonga casi desde el inicio de 2022. Los secundarios del Barcelona, Hayes-Davis y Exum, pudieron con el orgullo de un equipo que se quedó cerca del punto de inflexión que buscaba en el Palau.

“Ahora sí parecemos un equipo”, gritaba Pablo Laso en el descanso del Clásico. Antes ya había dicho aquello de “nos necesitamos todos, tenemos que ser un equipo y que todo el mundo dé un paso adelante”. La crisis de nombres propios y de resultados es imposible que no pesara en el Madrid. Lo de Heurtel, lo de Thompkins, lo de Yabusele, la farra de Atenas, los precedentes... desde que llegó Jasikevicius el balance era 10/3 para el Barça. Y si a eso se le añade la decadencia del Madrid en los dos últimos meses y medio. Quince derrotas en 26 partidos; diez en los últimos catorce; anotaciones por debajo de los 70 y los 60 puntos; rachas de derrotas de cinco partidos como local en la ACB; de seis como visitante en Euroliga; lo de la final de Copa... Cuando el Barça se escapó (20-8), todos los fantasmas reaparecieron.

Laso había apostado por la defensa de cambios de la final copera y el Barcelona no sintió ni cosquillas. Sin Sanli ni Brandon Davies, Smits se emparejó con Tavares. Sin complejos. Como el mate de Exum en las narices de Poirier, que resumió como ninguna otra jugada el estado en que llegaban ambos equipos al Clásico. La pujanza y la frescura del Barça ante el estado comatoso del Madrid. El primer cuarto en ataque de los locales fue la prueba de la soltura azulgrana. Sólo fallaron dos tiros de campo y anotaron los tres triples que intentaron. El mérito del Madrid fue no bajar los brazos en la primera oleada. Un par de triples en el tramo final del primer cuarto fue el impulso que necesitaban los de Laso para animarse a pelear. Con las rotaciones, con la entrada de dos secundarios hasta ahora como Randolph y Hanga, el Madrid propinó un parcial 6-17 y se puso por delante (33-34). Con el banquillo metido en el partido como hacía meses que no sucedía, el Madrid respondía al extraordinario acierto exterior del Barça. Los de Jasikevicius no fallaron su primer triple hasta mediado el segundo cuarto y agarrados a Laprovittola sofocaron la rebelión del Madrid. “Estamos cómodos, estamos anotando bien”, decía el argentino sobre los 51 puntos de su equipo al descanso. A Jasikevicius lo que no le hacía ninguna gracia eran los 46 encajados.

El segundo arreón azulgrana estuvo liderado por Smits en el tercer cuarto. El letón hizo mucho daño por dentro y por fuera y el Barça volvió a fugarse por más de diez puntos. La aparición de Yabusele y la defensa, el arma más regular del Madrid esta temporada, mantuvieron en pie a los de Laso. La sensación era que el Barça no iba al límite y el Real Madrid sí. En ese escenario, el Clásico entró en el último cuarto más equilibrado de lo que parecía al comienzo y eso provocó que el más débil, el Madrid, se lo empezara a creer. Un parcial de 5-13 abrió las hostilidades en el tramo decisivo y un triple de Hanga puso por delante al Madrid. Con el partido en un suspiro llegó el cruce de cables de Mirotic con Abalde. Un empujón en el centro de la pista con el juego parado y un choque de cabezas entre ambos acabó con ambos en los vestuarios. El Barça se quedaba sin su líder; el Madrid, sin su base titular. Poirier se adueñó de las zonas y enfrente sólo Laprovittola tenía el partido en la cabeza. El Madrid mandaba, por poco, pero mandaba en los dos minutos finales (84-87). La sucesión de errores y tiros libres terminó en tablas gracias a una falta de Poirier a Sanli en el rebote a falta de 0.8 décimas. El Madrid mandaba por uno y el pívot turco sólo anotó un tiro libre (89-89). Con menos de un segundo, el milagro de Llull estuvo cerca, pero el Clásico se fue a la prórroga.

Con el Barça huérfano de su estrella, Hayes-Davis se destapó con cinco puntos seguidos y el Madrid con los rebotes ofensivos y los tiros libres (97-95). Un triple de Sanli y la defensa del Barça exigieron más al Madrid (100-95). No hubo respuesta y el que volvió a aparecer fue Hayes-Davis. Un nuevo triple fue la sentencia para el Madrid. Los nueve puntos del estadounidense en la prórroga, un jugador de las profundidades del banquillo del Barça, liquidaron la resistencia del Madrid.

108. Barcelona (27+24+20+18+19): Calathes (3), Laprovittola (20), Exum (18), Mirotic (13) y Smits (18) -quinteto titular- Kuric (6), Sanli (10), Martínez (0), Jokubaitis (5), Hayes-Davis (16), Nnaji (0) y Abrines (0).

97. Real Madrid (23+23+19+24+8): Abalde (7), Taylor (4), Deck (17), Yabusele (13) y Tavares (14) -quinteto titular- Causeur (3), Poirier (13), Llull (10), Randolph (4) y Hanga (11).

Árbitros: Conde, Caballero y Oyón. Sin eliminados. Técnica a Hanga. Descalificados Mirotic y Abalde. Eliminados Poirier y Deck.

Incidencias: 7.000 espectadores en el Palau Blaugrana. Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Liga Endesa.

28ª jornada: Coosur Real Betis, 98-Casademont Zaragoza, 91; Urbas Fuenlabrada, 93-Monbus Obradoiro, 92; BAXI Manresa, 95-Joventut, 91; Surne Bilbao Basket, 84-Valencia, 78; Lenovo Tenerife, 96-Leche Río Breogán, 78; UCAM Murcia, 86-Gran Canaria, 75; Unicaja, 78-MoraBanc Andorra, 74; Barcelona, 108-Real Madrid, 97 y Hereda San Pablo Burgos-Bitci Baskonia.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Barcelona (22/5); 2. Real Madrid (19/8); 3. Valencia (18/9); 4. Joventut (18/9); 5. BAXI Manresa (18/9); 6. Lenovo Tenerife (17/10); 7. UCAM Murcia (14/12); 8. Bitci Baskonia (14/12); 9. Gran Canaria (14/12); 10. Leche Río Breogán (13/14); 11. Surne Bilbao Basket (12/15); 12. Unicaja (11/15); 13. Urbas Fuenlabrada (10/17); 14. Monbus Obradoiro (9/18); 15. MoraBanc Andorra (8/18); 16. Hereda San Pablo Burgos (8/18); 17. Casademont Zaragoza (8/19); 18. Coosur Real Betis (7/20).