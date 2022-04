La farra salvaje de Heurtel y Thompkins en Atenas que acabó de día

Los dos jugadores descartados por el Real Madrid para lo que resta de temporada, Thomas Heurtel y Trey Thompkins, estuvieron de fiesta toda la noche anterior al partido ante el Panathinaikos en Atenas según publica la agencia de noticias griega SDNA. Según el citado medio, el base y el ala-pívot abandonaron el hotel de concentración, se marcharon de fiesta el día previo al partido ante los griegos y no regresaron hasta que era de día, unas doce horas antes de medirse al equipo ateniense y que acabó con la sexta derrota consecutiva como visitante del conjunto de Pablo Laso.

Heurtel y Thompkins participaron en aquel partido en el que se impuso el Panathinaikos por 87-86. El base anotó 18 puntos en 18:53 en pista y Thompkins sumó 8 en 21 minutos. La indisciplina de ambos fue la gota que colmó el vaso para el club. Laso explicó así su salida antes del Clásico: “Lo de Heurtel y Trey es decisión mía. Mi obligación como entrenador es identificar el problema. Los dos jugadores ya no entrenan con el equipo y es una decisión técnica. La decisión sobre Thompkins y Heurtel de no volver con el equipo es definitiva”.

La agencia SDNA asegura que es habitual encontrar en la noche ateniense a jugadores profesionales, tanto de fútbol como de baloncesto, de los equipos que acuden a jugar a la capital griega. Tanto Heurtel como Thompkins no estuvieron ya en el entrenamiento del pasado jueves, un día antes del partido ante el Bayern de Múnich que se saldó con derrota del equipo blanco después de ir dominando por 20 puntos de diferencia. La salida de Heurtel y Thompkins no va a ser reemplazada con ningún fichaje para lo que resta de temporada. El base francés nunca llegó a congeniar con Pablo Laso y sus desavenencias llegaron a hacerse públicas en la derrota ante el Lenovo Tenerife cuando Heurtel hizo gestos de desaprobación en un cambio. El caso de Thompkins es muy diferente. En el club están muy defraudados con él, ya que le pusieron toda clase de facilidades cuando tuvo problemas familiares en Estados Unidos. También el club se ha mostrado comprensivo con su tendencia a abandonarse en el periodo vacacional lo que le provocaba numerosos problemas físicos a lo largo de la temporada. La medida se considera desde dentro del club imprescindible para redirigir al equipo y que algunos jugadores, como Yabusele, no cayeran en la misma dinámica de los dos expulsados.