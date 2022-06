Pedro Sánchez entrega a Pau Gasol la Gran Cruz: “Eres el referente absoluto del deporte español”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este jueves el “compromiso ético y social” del exbaloncestista Pau Gasol, y que es el “referente absoluto” y “quizás” el mejor deportista español, en la entrega de la Gran Cruz al Mérito Deportivo en La Moncloa al exjugador de los Lakers y el FC Barcelona.

“Eres el referente absoluto del deporte español. Rendimos homenaje al que podemos considerar un gran deportista de todos los tiempos, quizás el mejor. Esta Gran Cruz reconoce una trayectoria espectacular y formidable. Decir Pau Gasol es hablar de uno de los grandes deportistas y de baloncesto de todos los tiempos”, comentó Pedro Sánchez.

El exjugador de baloncesto Pau Gasol durante el acto de entrega de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo FOTO: Emilio Naranjo EFE

Al acto, celebrado en el Palacio de La Moncloa, acudieron el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el secretario de estado para el Deporte, José Manuel Franco; el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda; el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa; el de la ACB, Antonio Martín, y, entre otros, la nadadora Teresa Perales.

Para Sánchez que un jugador español como Pau Gasol, quien le firmó un balón al jefe del Ejecutivo, haya alcanzado esas metas era "pura fantasía". "Ha logrado normalizar lo que es extraordinariamente excepcional. No solo reconocemos los logros deportivos sino la forma de conseguirlos", destacó.

Asimismo, subrayó tres características de la personalidad del mayor de los Gasol: hacer equipo, el compromiso ético y social "indiscutible" en todo lo que hace, y que ha sabido "disfrutar" de su deporte. "Por encima de las tácticas y del brillo de las anotaciones, el baloncesto es un deporte de equipo. Nadie lo ha encarnado mejor que Pau Gasol", señaló.

“Has disfrutado del deporte. Este es tu legado. No solo has podido cerrar tu carrera de la forma en que merecías sino que te llevas el afecto todas las personas que han compartido el camino contigo y de las millones de personas que ven a ti a un hombre bueno. Unir el éxito personal con la rectitud y la bondad están al alcance de muy pocos, y tú los has conseguido”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, confesó que para él era también un “honor” y un “placer” entregar esta distinción a uno de los “de los más grandes deportistas de la historia” del deporte español junto a una representación de sus mejores representantes.

"Aquí hay muchas medallas, mucho compromiso, esperanza e ilusión. Pau es la encarnación de todos los valores que asociamos al mérito deportivo como la victoria, el esfuerzo, el honor y la deportividad. Los triunfos de Gasol son espejos donde nos vemos reflejados como sociedad. Pau insiste siempre en la humildad, y lo dice alguien que ha llegado a lo más alto", indicó.

TERESA PERALES: “ESTA GRAN CRUZ SE TE QUEDA CORTA”

En representación de los deportistas, la nadadora paralímpica Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2021, se dirigió a un “amigo” y a un deportista al que tanto admira. “Gracias por todo lo que nos has regalado, por las veces que nos has hecho saltar de alegría y viendo alzar esos trofeos. El mayor ejemplo de un deportista son los valores que trasmite y que no se quedan en la cancha, y tú no has dejado un momento de enseñarlos. Esta Gran Cruz se te queda corta. Como madre lo sé, y no hay nada más bonito que ver triunfar a un hijo”, dijo refiriéndose a la madre del exjugador.

Durante el acto se proyectó un video en el que algunos de los mejores deportistas españoles como la nadadora Ona Carbonell, la exbaloncestista Laia Palau, su ex técnico Joan Montes, el exfutbolista Íker Casillas, el karateca Damián Quintero y la ex campeona olímpica de bádminton Carolina Marín felicitan a Gasol por su distinción, la más alta que concede a un deportista el Gobierno español.

El exjugador de baloncesto Pau Gasol (c) junto a su mujer Catherine McDonnell (i) y su hija FOTO: Emilio Naranjo EFE

La concesión de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo fue aprobada por el Ejecutivo el 19 de octubre del pasado año para reconocer su “destacada carrera en el ámbito del deporte, pero también por la labor de puesta en labor de la práctica deportiva, de la educación física y prestigiar” el nombre de España.

Pau Gasol anunció el 5 de octubre su retirada del baloncesto profesional, tras culminar una carrera que le mantuvo más de dos décadas en la élite. El exjugador de los Lakers y FC Barcelona, recientemente Premio Leyenda del ISDE Sports Convention 2022, ganó dos anillos de campeón de la NBA, dos oros en los Mundiales de 2006 y 2019, la plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016 y, entre otros logros, tres Ligas ACB.