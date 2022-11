Baloncesto, cantera y vida saludable

La cadena alimentaria Ahorramas ha presentado su proyecto #AlimentandoElFuturo en el Museo de la Federación Española de Baloncesto en Alcobendas. Al acto han acudido el presidente y director general de Ahorramas, Eusebio Rubio; el presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, Santos Moraga; el presidente del Club Estudiantes, Miguel Ángel Bufalá; el presidente del Baloncesto Fuenlabrada, José Quintana; así como clásicos del mundo de la canasta como Pancho Jasen y José Antonio Paraíso.

Con la creación de este proyecto, Ahorramas pretende hacer más fuerte el vínculo que les une al deporte trasmitiendo a la sociedad la importancia de una alimentación saludable, hoy básica para entrenarse y competir, sobre todo en la alta competición, pero también, buscando inspirar a la sociedad a través de los valores del deporte con el objetivo de mejorar el día a día de las personas. Ahorramas está implicada desde hace mucho tiempo en la formación de los más jóvenes a edades muy tempranas, sin distinción de género ni de circunstancias. Eusebio Rubio, presidente de Ahorramas, fue el encargado de explicar en qué consiste el proyecto #AlimentandoElFuturo. “Nos identificamos con el deporte porque compartimos sus valores. Trabajo en equipo, esfuerzo, compromiso, igualdad… Desde el primer momento hemos apostado y apoyado la cantera al igual que nosotros, en nuestra empresa, también apostamos por nuestra cantera. El baloncesto es nuestra familia y Madrid es nuestra casa. Somos el compañero idóneo para el deportista porque nos ocupamos de proporcionarle una alimentación saludable”, aseguró.

En nombre del Movistar Estudiantes tomó la palabra Miguel Ángel Bufalá. Señaló que “a Estudiantes y Ahorramas nos unen muchas cosas. Lo primero es la salud. Es fundamental llevar una vida saludable y disponer de una alimentación sana y coherente para combinarla con la práctica deportiva. Ahorramas lo ha entendido así. Además, ha dado visibilidad al baloncesto femenino y ha dado normalidad al papel de la mujer en el mundo del baloncesto. Además, ha colaborado en acciones vinculadas con el deporte inclusivo. Ha hecho y hace felices a muchos deportistas, padres y familias”.

José Quintana, presidente del Baloncesto Fuenlabrada, manifestó: “Felicito a Ahorramas por esta iniciativa y por su apoyo al baloncesto. Compartimos los valores del trabajo en equipo, el esfuerzo y, sobre todo, la ilusión porque nos va a permitir extender este trabajo con la cantera. Estáis dando un servicio a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes”.

El presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, Santos Moraga, comentó que “aquí los principales actores son los clubes en la creación de la cantera y nosotros las apoyamos desde la Federación. En baloncesto en Madrid puede llegar a las 90.000 licencias y eso un punto de satisfacción tanto para Ahorramas como para la Federación. Lo más importante es el anuncio del compromiso de Ahorramas y que se una como socio y patrocinador la Federación. Este acuerdo va más allá del aspecto deportivo porque impulsa a colegios, barrios y municipios”.

Pancho Jasen, actual director deportivo de Estudiantes, sabe muy bien lo que supone la formación desde la cantera: “Es clave. Desde muy pequeño hay que conocer los valores de cada club, ya que somos un ejemplo para mucha gente que nos ve. Aplaudo este tipo de iniciativas porque sin valores no se pueden transformar a las personas y los roles de los clubes, la Federación y Ahorramas son vitales”.

Un viejo conocido de Jasen es el ex jugador José Antonio Paraíso, hoy al frente del proyecto Gigantes: “Es un proyecto extraordinario. Hoy no se entiende el deporte de élite sin una vida saludable. Comer sano es importantísimo para evitar lesiones y para mantener la mente despejada”. Una reflexión que compartió el jugador de Fuenlabrada ACB Matija Samar: “Desde niño se sueña con jugar en la élite del baloncesto. Y para llegar hay que cuidarse mucho. Los jugadores llevamos una alimentación muy equilibrada y los nutricionistas nos ayudan a comer sano”. María Espín, jugadora de Estudiantes, fue la encargada de poner voz al baloncesto femenino: “La primera palabra que se viene a la mente es la evolución. Llevo desde los 12 años jugando en el Estudiantes y he visto la evolución, cómo han cambiado las cosas. Gracias al apoyo de marcas como Ahorrasmas nos hace más visible y nos damos cuenta que vamos hacia adelante. Nos hace sentir arropadas”.