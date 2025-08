Detenido el aficionados que lanzó un objeto sexual durante un partido de la WNBA

Un individuo que arrojó un juguete sexual a la cancha durante la victoria de las Golden State Valkyries por 77-75 sobre las Atlanta Dream el martes en el Gateway Center en College Park, Georgia, ha sido arrestado, según confirmó la WNBA.

El incidente ocurrió en el último minuto del partido del martes, cuando las Dream y las Valkyries estaban empatadas a 75. El objeto verde lima fue lanzado desde las gradas a la cancha y aterrizó cerca de la línea de tiros libres poco después de que Maya Caldwell , de Atlanta, bloqueara un intento de triple de Tiffany Hayes, de Golden State . Los árbitros no detuvieron el juego mientras el objeto rebotaba hacia la banda. Posteriormente, un policía lo recogió con una toalla.

Días después, otro juguete sexual fue lanzado a la cancha durante la victoria de Golden State por 73-66 sobre las Chicago Sky en el Wintrust Arena de Chicago el viernes. El incidente ocurrió a 7:42 del final del tercer cuarto, cuando las Sky ganaban 39-37. Los árbitros detuvieron el juego inmediatamente después de que un objeto verde cayera fuera de los límites del campo debajo de la canasta.

La WNBA advierte de duras sanciones

"El sujeto involucrado en el incidente ocurrido el martes en Atlanta ha sido arrestado", dijo la WNBA en un comunicado.

Varias jugadoras de la WNBA se han pronunciado en contra de la serie de incidentes. La pívot de Sky, Elizabeth Williams, lo calificó como una "falta de respeto", mientras que la base de Indiana Fever, Sophie Cunningham, afirmó que los objetos voladores podrían "lastimarnos".

"No le entiendo la verdad. Es muy inmaduro. Quien lo esté haciendo debería madurar", dijo Williams tras el partido del viernes. La delantera de las New York Liberty, Isabelle Harrison, añadió : "¿¡SEGURIDAD EN LA CANCHA!? ¡¿Hola?! Por favor, háganlo mejor. No tiene gracia. Nunca lo tuvo. Lanzar CUALQUIER COSA a la cancha es muy peligroso".

La WNBA ha advertido de que cualquier espectador que sea sorprendido lanzando cualquier cosa en la cancha será "expulsado inmediatamente y enfrentará una prohibición mínima de un año", además de enfrentar cargos .