El Real Madrid llegaba a Kaunas después de caer en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. La derrota en Granada ha hecho mucho daño en la plantilla de Pablo Laso y cuatro días después el calendario fijaba la visita al Zalgiris, el colista de la Euroliga. El partido no empezó bien para los blancos. El espectacular ambiente en la cancha lituana impulsó a los locales que pronto alcanzaron diez puntos de ventaja. Laso se vio obligado a pedir un tiempo muerto y ahí llegó uno de esos momentos que ya se han convertido en clásicos en la reciente historia del Real Madrid.

Así empezó Laso: “¡¡¡Seguimos en depresión!!! Una bandeja, dos bandejas, otra bandeja, un balón perdido, una falta de ataque un pase de campo a campo, ¡seguimos en depresión!... Es un partido de baloncesto, ¡¡¡si no queréis jugar, no juguéis!!! No pasa nada, decidmelo y así no me llevo mal rato. ¡¡¡Decidmelo!!! ¿Queréis jugar o no, queréis jugar o no? ¡¡¡Coño!!! Pero, ¿qué cojones han hecho para cogernos diez puntos?”. Los jugadores, en principio, no reaccionaron. Luego alguno lo hizo de forma tímida. En la pista el primer cuarto acabó con el Madrid siete puntos por debajo (18-11).