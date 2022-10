El Barça desactiva a Tavares y se lleva el Clásico in extremis (75-73)

Segundo Clásico de la temporada y primera victoria del Barça. La intensidad, el físico y el protagonismo de los pívots azulgrana contrarrestaron el habitual papel protagonista de Tavares. El gigante caboverdiano, MVP en la final de la Supercopa, sufrió una tortura por parte de Tobey, Sanli y Vesely. Los tres grandes del Barça sumaron 35 puntos y 10 rebotes; Edy, 6 puntos, 4 rebotes y 5 faltas. Aún sin su factor determinante el Madrid estuvo muy cerca de la victoria porque fue capaz de pelear hasta el final y el Barça vivió unos minutos finales caóticos. Sólo la ventaja adquirida en los 36 primeros permitió a los azulgrana acabar con una sonrisa.

Unos lo llamarán ataque de entrenador, otros plan de partido... el caso es que Chus Mateo apostó por un quinteto en el que no estaba Tavares. En su lugar apareció Cornelie. El ala-pívot francés resultó intrascendente. Lo cual no era malo del todo para el Madrid. Los problemas iniciales llegaron por otro lado. Las lesiones han dejado a Sergio Rodríguez como único base puro del equipo. También fue titular y Chus Mateo decidió emparejarle con Tomas Satoransky. El checo es 12 centímetros más alto que el Chacho y 15 kilos más pesado. Por eso los cuatro primeros ataques del Barça tuvieron el mismo objetivo. Satoransky se llevó a Sergio Rodríguez al poste bajo y desde ahí construyó el Barça la escapada. Los azulgrana añadieron algo más de intensidad y un notable acierto exterior y el Palau se encendió (16-6).

Chus Mateo decidió que había que paliar el factor físico que manejaba con autoridad el Barça. A Satoransky se le sumó Kalinic y el Madrid tiró de Tavares. Un elemento tantas veces decisivo no pesó en la dinámica del partido. Sí lo hizo el escaso acierto exterior del Madrid. Los blancos estuvieron como tímidos. Dos triples intentados en el primer cuarto; cinco en el segundo... los tiradores vivieron agobiados. Y eso que un triple de Hezonja cuando ya sonaba la bocina rebajó la diferencia a la decena de puntos cuando se había ido más allá en el tramo final del segundo periodo. Vesely, para esto ha sido fichado, siguió incomodando a Tavares. El checo se plantó a 4-5 metros del aro y desde ahí estuvo infalible. Chus Mateo probó un quinteto con sus dos torres, Tavares y Poirier, pero no funcionó y el Barça con un parcial de 12-2 dominaba (40-27).

El Madrid cambió de planes en el tercer cuarto. Tavares ocupó su lugar habitual. El Chacho se emparejó con Laprovittola y Causeur, con Satoransky. Todo resultó más lógico, pero el Madrid no respondió como debía. El físico y la intensidad del Barça mandaban. El trabajo de Sanli y Vesely anulaba a Tavares. El rebote era azulgrana y la única respuesta del Madrid eran los chispazos de Musa y Hezonja. Demasiado poco y el marcador lo reflejaba (61-43). Con un juego interior atípico, Cornelie y Poirier, los blancos fueron capaces de llegar vivos al último cuarto (63-52). Sólo Cornelie fue capaz de aportar algo de lucidez. Eso hasta que el Barça se vio inmerso en un caos sin precedentes. El Madrid se olvidó de la diferencia en contra y comenzó a salir a flote gracias a Deck. La diferencia comenzó a rebajarse con la incesante producción del argentino. El trabajo coral del Barça desapareció y el Madrid llegó vivo al tramo decisivo (75-69 en el último minuto). Deck siguió sumando y el Barcelona se asomó al abismo con una pérdida a 15.9 del final (75-73). El ataque del Madrid quedó en manos de Llull. No hubo sorpresa, tampoco acierto del capitán. El triple no encontró objetivo y el primer Clásico en Europa fue para el Barça.

75. Barcelona (24+16+23+12): Satoransky (12), Laprovittola (8), Kalinic (7), Tobey (8) y Sanli (14) -quinteto titular- Vesely (13), Jokubaitis (8), Abrines (1), Higgins (2), Nnaji (0) y Da Silva (2).

73. Real Madrid (15+15+22+21): Rodríguez (0), Hezonja (9), Deck (21), Yabusele (7) y Cornelie (12) -quinteto titular- Llull (6), Musa (5), Tavares (6), Causeur (5), Poirier (2) y Abalde (0).

Árbitros: Ryzhyk (Ucr), Latisevs (Let) y Nedovic (Esl). Eliminado Tavares.

Incidencias: 7.500 espectadores en el Palau Blaugrana. Partido correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga.

2ª jornada: Estrella Roja, 75-Panathinaikos, 77; Mónaco, 95-Anadolu Efes, 92; Barcelona, 75-Real Madrid, 73; Virtus Bolonia, 66-Bayern Múnich, 63; Olympiacos-Zalgiris (20:00); Fenerbahçe-Maccabi (20:00); Baskonia-Partizán (20:30); Milán-ALBA Berlín (20:30) y Valencia-ASVEL Villeurbanne (21:00).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Mónaco (2/0); 2. ALBA Berlín (1/0); 3. Fenerbahçe (1/0); 4. Cazoo Baskonia (1/0); 5. Olympiacos (1/0); 6. Armani Milán (1/0); 7. Maccabi (1/0); 8. Anadolu Efes (1/1); 9. Real Madrid (1/1); 10. Panathinaikos (1/1); 11. Barcelona (1/1); 12. Virtus Bolonia (1/1); 13. Zalgiris Kaunas (0/1); 14. ASVEL Villeurbanne (0/1); 15. Valencia Basket (0/1); 16. Partizán (0/1); 17. Estrella Roja (0/2); 18. Bayern Múnich (0/2).