El récord de Luka Doncic con el que hace historia en la NBA y supera a Jordan

Luka Doncic está en uno de sus mejores momentos después de alcanzar las Finales de Conferencia el año pasado. Ante Utah Jazz (103 - 100) marcó 33 puntos, 11 asistencias y 5 rebotes. Con 7 encuentros seguidos ya es el primer jugador en alcanzar esa racha, la cual no firmó ni Michael Jordan, desde el curso 1962-1963. Aparte Spencer Dinwiddie (20 tantos) y los 21 de Christian Wood fueron una gran ayuda.

En cuanto a los datos más concretos, Luka promedia 36.7 puntos, 9.5 rebotes y 8.7 asistencias en este inicio de temporada. Sus estadísticas de tiro superan ligeramente el 50% y desde la línea de 6.25 metros: registra un 22.6%, muy por debajo del promedio de su carrera (33.4%) en la NBA.

⭐️ LUKA DONCIC ⭐️



Primer jugador que anota 30+ puntos en los seis primeros partidos de la temporada desde que lo hiciera Michael Jordan en 1986.



🔥 44 puntos vs Orlando pic.twitter.com/VnV3GXorJT — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 31, 2022

Hace pocos días, Doncic también se convirtió en el primer jugador en lograr 30 o más puntos en los primeros seis partidos. Desde que lo hiciese Jordan en 1986 nadie más lo ha conseguido. Estas han sido las estadísticas: 35 puntos vs Suns. 32 puntos vs Grizzlies. 37 puntos vs Pelicans. 41 puntos vs Nets. 31 puntos vs Thunder. 44 puntos vs Magic.

La estrella de los Dallas ya acumula 220 puntos, 57 rebotes y 52 asistencias y es el primer jugador en la historia de la NBA en sumar 200 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias en los primeros 6 partidos de una temporada. En el Real Madrid apuntaba maneras, pero pocos pensaban que llegaría a este nivel.

Atrás quedaron ya unos problemas con su madre por un tema de los derechos de imagen que le jugaron una mala pasada durante unos meses.