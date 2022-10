Luka Doncic iguala un récord histórico de Michael Jordan

Los Dallas Mavericks consiguieron un triunfo de valor (114-105) contra Orlando Magic en una exhibición ofensiva de Luka Doncic que terminó con 44 puntos. El ex jugador del Real Madrid consiguió 44 puntos con 15 de 17 en tiros de 2, 2 de 9 en triples y 8 de 14 tiros libres, además también registró 3 rebotes, 5 asistencias y 1 robo de balón. Luka es candidato al MVP en este inicio de temporada y es que lidera la NBA en anotación con una media de 36 puntos y un registro del 50% en tiros de campo.

De esta manera, Doncic se ha convertido en el primer jugador que logra 30 o más puntos en los primeros seis partidos. Desde que lo hiciese Jordan en 1986 nadie más lo ha conseguido. Estas han sido las estadísticas: 35 puntos vs Suns. 32 puntos vs Grizzlies. 37 puntos vs Pelicans. 41 puntos vs Nets. 31 puntos vs Thunder. 44 puntos vs Magic. La estrella de los Dallas ya acumula 220 puntos, 57 rebotes y 52 asistencias y es el primer jugador en la historia de la NBA en sumar 200 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias en los primeros 6 partidos de una temporada.

Su compañero Tim Hardaway Jr se deshizo en elogios: “Juega a un baloncesto a nivel diferente. Como si retomase lo de la temporada pasada cuando jugaba a un nivel alto. Estamos orgullosos de tenerlo. Es una noche decente para el ‘77′”.

⭐️ LUKA DONCIC ⭐️



Primer jugador que anota 30+ puntos en los seis primeros partidos de la temporada desde que lo hiciera Michael Jordan en 1986.



🔥 44 puntos vs Orlando pic.twitter.com/VnV3GXorJT — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 31, 2022

A nivel general, los Mavericks alzaron su tercera victoria de la temporada (3-3) y Tim Hardaway (21 puntos), Finney-Smith (13) y Dinwiddie (12) fueron los otros jugadores claves de un partido que dejó grandes sensaciones a los aficionados que cada vez se ilusionan más.