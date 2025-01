Otro esperpento de Laporta: paraliza el fichaje de Heurtel con el jugador y su familia ya en Barcelona

Ayer saltaba la bomba. RAC1 adelantaba que el FC Barcelona había cerrado un acuerdo con Thomas Heurtel, que este mismo viernes ha aterrizado en Barcelona para estampar su firma y pasar el reconocimiento médico. Se confirmaba así el regreso del base francés al Barça, con el que hace cuatro años sufrió un grave incidente.

Cabe recordar que el Barça y Thomas Heurtel rescindieron a finales del 2020, de mutuo acuerdo, el contrato que les unía hasta el 30 de junio del 2022. Hacía semanas que el base no contaba para Jasikevicius y habían comenzado a negociar una salida. El jugador aseguró que estaba negociando con el Fenerbahce cuando en realidad estaba cerrando un acuerdo con el Real Madrid. Cuando los dirigentes del club catalán se enteraro prohibieron que el jugador volviera de Estambul a Barcelona en el mismo avión que sus compañeros.

Una situación sobre la que el propio jugador se sinceraba el pasado mes de septiembre. “En Barcelona no hice nada mal. No tengo un mal pensamiento sobre ellos. Desde el día uno Saras no me quiso, traté de hacerle cambiar de opinión los dos primeros meses y luego ocurrió lo de Estambul. Que no fue mi culpa”, aseguró.

A Heurtel también le preguntaron cuando el Barça le dejó fuera del avión de regreso a casa al creer que estaba negociando con el Madrid a espaldas del club: “Todos hicieron de aquello un mundo porque no recuerdo deportistas, no sólo jugadores de baloncesto, a los que un club les haya tratado de la manera en la que ellos me trataron a mí”.

"Le pedí perdón a todo el mundo"

“Estaba muy feliz de fichar por ellos porque son el mejor club de Europa. Estaba agradecido y contento. Pero es verdad que cometí ese error infantil de salir de noche antes de jugar contra el Panathinaikos. Fue una mancha muy grande por mi parte”, confiesa. "Le pedí perdón a todo el mundo: el cuerpo técnico, el director deportivo y mis compañeros. Estaba preparado para recibir una segunda oportunidad, porque no creo que sea el único jugador de baloncesto que sale antes de un partido, y especialmente porque aquella noche no estaba solo. Pero yo fui el único que recibió ese trato”, alegó.

El jugador hizo una profunda reflexión sobre todo esto. “Creo que estas dos historias en Barcelona y Madrid dañaron mi reputación de mala manera. No soy el mismo chico. No soy el mismo jugador. Siempre aprendemos de nuestros errores. Mi prioridad ya es la familia y después del baloncesto”, dijo.

Ahora, por fin, el club blaugrana parecía haberle perdonado y todo estaba listo para el jugador de 35 años firmara hoy su contrato que le vincularía a los culés hasta final de temporada.

En declaraciones a Rac 1 a su llegada a Barcelona, Heurtel incluso aseguraba que llegaba feliz y con muchas ganas de empezar su nueva aventura tras haber hablado con toda la cúpula del baloncesto azulgrana. "Tendré tiempo de hablar con la afición. Tengo ganas de dar un plus al equipo", afirmó.

Una surrealista marcha atrás

Sin embargo en un giro inesperado de los acontecimientos, Joan Laporta ha decidido dar marcha atrás y paralizar el fichaje.

Según informan los medios catalanes, la decisión de Laporta viene provocada por el malestar que los aficionados han mostrado en redes sociales tras conocer el acuerdo.

Ahora, Heurtel, su mujer y sus tres hijos se encuentran en un hotel a la espera de conocer el desenlace de un nuevo capítulo esperpéntico de la directiva del Joan Laporta.