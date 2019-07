Bartomeu: "Dembelé es mejor que Neymar"

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu lo tiene claro: Dembelé es mejor que Neymar. "Me gusta mucho cómo es. Lo considero mejor que Neymar y una de las figuras del fútbol actual. Verlo jugar a él para nosotros es un placer. Cuando sale Dembelé todos estamos atentos a ver qué puede suceder", dijo el máximo mandatario del Barcelona esta tarde en una convocatoria a los medios de comunicación.

En esa convocatoria, Bartomeu ha explicado las razones que han llevado a Jordi Mestre a dimitir. "Hace dos días me comentó que quería dejar la vicepresidencia deportiva del club por discrepancias con el área deportiva de la Junta Directiva. Son muchos años al frente de una responsabilidad y eso desgasta. Me dijo que quería dejarlo y no le pedí por favor que continuara, sino que lo entendí. De modo que yo asumiré esa responsabilidad", confirmó.

En esa convocatoria, Mestre no ha sido el protagonista, sino que todas las preguntas iban en torno a Neymar y su posible regreso a Cam Barça, aunque Bartomeu no lo tiene claro. "“La dimisión de Mestre no tiene nada que ver con Neymar ni con el 200%. Sabemos que Neymar quiere irse del PSG, pero el PSG no quiere que Neymar se vaya, por tanto no hay caso" dijo.

Sobre otro de los grandes culebrones del verano, Griezzman, Bartomeu aseguró que ya ha habido contactos por el francés. "Ayer fue el primer contacto que se hizo con el Atlético por Griezmann. Óscar Grau se reunió con Miguel Ángel Gil y empezamos a preguntarle si sería posible que esto se pudiera producir. No explicaré nada más. Hay interés, por eso nos reunimos", dijo. El sueño de ver a Griezmann con la camiseta del Barça está más cerca que nunca.