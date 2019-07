Roberto Bautista no está viviendo un sueño, porque el tenista castellonense hace tiempo que es una realidad. A sus 31 años ha llegado por primera vez a una semifinal de Grand Slam y se enfrentará a Novak Djokovic en busca de una plaza en la gran final.

No había cedido ni un set hasta el día de hoy, el único de los cuartofinalistas que llegaba limpio. Ante él Guido Pella, el argentino que venía de vencer en cinco sets a dos finalistas del torneo, Cilic y Raonic.

Mucho más fresco de piernas, había jugado seis horas menos que su contrincante de hoy, y de cabeza, el español comenzó el primer set con un break. Se jugaba a lo que quería Bautista, peloteos largos desde fondo de pista. El castellonense golpeaba con apoyos, mientras que su rival no paraba de correr. Si el primer set no se lo adjudicó por la vía rápida fue por un momento de desconexión con su saque que le puso 0-40 con 3-4 y no pudo salvarlo.

Pero inmediatamente volvió a centrarse y a pesar de verse por primera vez abajo 5-4 y desperdiciar varias bolas de ruptura consiguió tres juegos seguidos, que serían cinco, para llevarse el primer set 7-5.

El inicio del segundo fue un calco del primero, break rápido y muy seguro con su saque. Los rallies y juegos pasaban y el público seguía viendo el mismo partido. Un férreo Bautista que no cometía apenas errores, 5 en todo el segundo set, y un Guido Pella que no paraba de correr de un lado a otro y no se atrevía a lanzar paralelos. Así se llegó al segundo parcial, 6-4 para Roberto y a un set de semis.

Sin embargo, y a pesar de la dinámica ganadora, Bautista no apareció al comienzo del tercer set. Empezó a cometer errores no forzados y se vio 3-0 abajo, volviendo a perder su saque. Pella sufrió pese a verse con esta ventaja y Bautista tuvo opciones de recuperar el break en todos los saques de su rival, pero finalmente nunca llegó y el español perdía su primer set en todo el torneo 3-6. Hubo que esperar hasta cuartos de final.

El cuarto set fue una batalla. Pella se olvidó de los largos peloteos desde fondo de la vista y se puso a jugar en modo hierba. Subidas a la red, dejadas, intercambio de golpes, pero Bautista volvió a centrarse y era una continua pared. En todos los saques de su rival tenía opciones y en el suyo no se encontraban grietas. Llegó el break con el 3-1 y ya solo quedaba ganar el saque.

Y en ese momento Bautista no falló. Sacaba para ganar el partido y no se le notó la presión. El primer punto a la línea. El segundo un misil cruzado invertido imposible de devolver. Una subida a la red perfecta y un fallo de su rival para llegar a las semifinales de Wimbledon 2019.

El viernes se cita con la historia. Con el cuatro veces campeón de Wimbledon y con un horizonte mágico en el que podríamos ver a un nuevo español en la final del Grand Slam británico.