La brutal agresión a un futbolista de Peñarol que recibió una pedrada en la cara

Peñarol es noticia por lo sucedido con su futbolista Maxi Oliveiraque recibió una pedrada de la hinchada de Rosario Central al final del partido de la Copa Libertadores que el equipo argentino acabó ganando 1-0 a la escuadra de Montevideo.

La salvaje y sangrienta agresión se produjo cuando los jugadores del Peñarol fueron a saludar a la afición aurinegra y los seguidores de Rosario Central comenzaron a lanzar objetos desde las gradas del Estadio Gigante de Arroyito. Uno de los objetos, una piedra, impactó en el pómulo de Maxi Oliveira provocándole una brecha.

El jugador uruguayo, visiblemente enfadado, se encaró con la afición de Rosario Central tras su brutal agresión y tuvo que ser contenido por Guzmán Rodríguez, Cepillo González y Gastón Ramírez.

"Maxi se llegó a desvanecer un instante. Le tiraron una piedra desde la hinchada de Rosario Central", confirmó el delegado Julio Trochansky tras el partido.

"Fuimos a saludar a nuestra gente como habitualmente lo hacemos en cada partido, agradecerles por haber venido hasta acá, por alentarnos y apoyarnos. La gente de Central se puso nerviosa y se complicó un poco Esperemos que no vuelva a pasar porque no estuvo nada bien, a un jugador lo lastimaron. Esperemos no sea nada grave y que tenga una buena recuperación. Es algo muy feo y esperemos que no vuelva a pasar", explicó el jugador Lucas Hernández.