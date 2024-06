El brutal ataque mediático de Volkanovski a Topuria en la UFC

Topuria suma 15 victorias en la UFC y ninguna derrota. El luchador no volvió a pelear desde que ganase el cinturón el 17 de febrero. Todo este tiempo alejado del ring le supone un sinfín de críticas. Volkanovski cargó contra el hispano-georgiano. "Hacer lo que me hizo Ilia fue enorme. Pero luego Max Holloway va, gana el BMF... Y lo reta. Entonces, de repente, Topuria pasa de ser el rey del mundo a recibir comentarios negativos. La gente decía que parecía asustado cuando Max lo retó. Luego también tienes a Topuria diciendo que no quiere pelear con ese, que no quiere pelear con este... ¡No quiere pelear con ninguno de los mejores!. Hazte el malo, pero no lo hagas diciendo que no vas a pelear con nadie. Eso deja un mal sabor de boca en los aficionados. Lo que está haciendo no gusta a la UFC, lo garantizo", aseguró el excampeón.

"Topuria dice que no quiere pelear con nadie más que con Conor McGregor. Vamos amigo, quédate en tu carril. Ni los aficionados, ni tus rivales ni la UFC estarán contentos con eso. Creo que la forma en la que está jugando ahora podría hacerse de una manera diferente", dijo Volkanovski.

Topuria aclaró que sí pelearía contra Holloway si pone sobre la mesa el BMF. Hay rumores que apuntan que Topuria esperará hasta 2025 para poner su cinturón en juego y que será en el Santiago Bernabéu.

Topuria es todo un ídolo en España, donde finalmente consiguió el ansiado DNI español que tanto reclamaba al gobierno. Sin embargo, Topuria también es todo un ídolo en Georgia donde estuvo hace poco y logró que muchísimas personas saliesen a la calle.