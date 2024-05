La brutal confesión de Buffon sobre su posible fichaje por el Barça

Gianluigi Buffon habló con La Repubblica y contó una anécdota desconocida. Antes de fichar por la Juventus en 2001 estuvo a punto de convertirse "en jugador de la Roma y también estuvo cerca de fichar por el Barcelona". "En 2001, cuando estaba en el Parma, estuve a punto de fichar por el Roma. Fue una cuestión de detalles. Luego también con el Barcelona. Pero al final me fui a la Juventus".

Esa decisión fue un punto de inflexión en su carrera, puesto que en la Juventus consiguió dar una gran rendimiento. "Desde luego quiero ser operativo, no me gusta ser pasivo. Hice el curso de dirección deportiva y luego empecé un máster en negocios y administración que terminaré en mayo, pensando en trabajar para un club de fútbol. Desde enero he vuelto a sumergirme de lleno en el inglés y estoy empezando a hacer cursos diarios de macroeconomía, de análisis técnico financiero. Todo muy, muy estimulante", aseguró.

La leyenda, ya retirada en 2023, confesó que que tiene una espina clavada contra España. "Si tuviera que volver a jugar un partido de mi carrera elegiría la final de la Eurocopa 2012 contra España (4-0). No merecimos ese resultado, jugamos agotados", afirmó.

"Si nos hubieran dado un día más de descanso podríamos haber jugado un partido diferente, pero de esta manera no pudimos hacer nada contra una España que ya era fuerte y a la que fuimos los únicos que frenamos en la fase de grupos", añadió.

La leyenda también habló sobre su nueva vida. "Lo llevo bien, era como me lo imaginaba. Los vacíos que inevitablemente encuentras cuando pasas de tener una vida programada durante treinta años tienes que intentar llenarlos de la forma más provechosa posible. Y creo que lo estoy haciendo muy bien", dijo.