El brutal sueldo que exige Sergio Ramos para fichar por un equipo como agente libre

Sergio Ramos está en un segundo plano tras salir del Sevilla y aún no conseguir equipo a sus 38 años. El central de Camas no piensa aún en su retirada, pero quiere un último gran contrato. Relevo informa de que el sevillano estaría pidiendo un salario de seis millones de euros a los clubes interesados en contratarle. Mientras que en Europa no pueden llegar a tanto, puesto que en algunos países esa cifra se dispara al doble, en otras zonas como en Arabia Saudí o Qatar sí es viable.

Al defensa le motivaría ir a una liga como la MLS, pero ninguna franquicia se ha acercado a su reclamación económica.

En las últimas semanas, saltó al aire el nombre de la Juventus como posible destino de Ramos tras la lesión de Gelson Bremer. Pero, al menos en este momento, el cuadro 'bianconero' no lanzó ninguna oferta formal.

La carrera de Sergio Ramos está muy vinculada al Real Madrid, pero después estuvo dos años en el PSG, uno de ellos marcado por las lesiones, y una última campaña de despedida en el Sevilla. Desde entonces, el camero no fue con la selección española lo que propició que su caché bajase de manera considerable, ya que antes era todo un fijo en las listas.

Hace mucho que Ramos no habla de manera pública. “Hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, por qué no, nunca se sabe si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme. Ya veré cuando llegue el momento, pero está claro que haber vuelto a mi casa ha sido un privilegio y sobre todo volver a llevar el escudo del Sevilla, que fue el equipo que me formó, el que me vio crecer y el que me hizo un hombre dentro del fútbol. Ha sido maravillosa la experiencia”, fueron sus últimas palabras hace unos meses.