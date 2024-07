Las brutales reacciones de la prensa británica e internacional al triunfo de España

El triunfo de España en la Eurocopa abre todas las cabeceras de los grandes medios internacionales. El combinado entrenador por De la Fuente acapara todo el protagonista tras ganar una Eurocopa con un juego y unas sensaciones brillantes. En Francia, L'Equipe titula 'Intocables'. "España se lleva la Euro 2024 batiendo a Inglaterra y logra una cuarta corona histórica", destaca el medio galo. Los elogios individuales van hacia Nico Williams, Lamine Yamal y especialmente Dani Olmo, del que recuerdan que aunque no haya podido marcar "habrá vuelto a disfrutar" salvando al equipo sacando un cabezazo de Guéhi sobre la línea de gol. No marcó pero destacó "ofreciendo sistemáticamente soluciones a sus compañeros".

El Bild destaca 'Fiesta española en la final' y se refiere a Nico Williams y Lamine Yamal como "los súper delanteros". Por su parte, La Gazzetta dello Sport titula 'España en el techo de Europa'. "Después de un primer tiempo disputado, Rodri se queda en los vestuarios por un problema muscular y cuando esperas un bajón psicológico de La Roja llega el gol que da la vuelta a la tortilla, con Nico Williams asistido por Yamal, 39 años entre los dos", apunta. De la reacción de España al gol de Inglaterra, el medio italiano recoge que "España no se deprime, ataca y en el minuto 86 con Oyarzábal encuentra la ocasión que hace que la Eurocopa merezca la pena". "Merecido, con siete victorias en siete partidos y una racha decididamente más convincente que la inglesa", sentencia. El prestigioso The New York Times resalta la victoria de España en portada con "el gol tardío del héroe improbable Oyarzabal". En Argentina el Olé titula 'España campeona y récord: le ganó muy bien a Inglaterra y levantó su cuarta Eurocopa', mientras que en Brasil Globo Esporte dice '¡Tetracampeona! España bate a Inglaterra y se queda el título de la Euro'.

. .

En Inglaterra se muestran con la pena en el cuerpo después de 60 años sin haber logrado un gran título de naciones. 'Otro oh tan cerca' titula el Daily Mail. The Guardian titula 'España estrella los sueños ingleses con una victoria tardía 2-1 en la final'. El medio inglés destaca la "espléndida actuación en Berlín". The Times. "Un gol tardío de España rompe los corazones de Inglaterra'. The Sun afirma: “Los ‘Three Lions’ vuelven a sufrir en la final de la Eurocopa y Southgate y sus héroes caen en el último obstáculo".