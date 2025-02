El calvario de una campeona olímpica: pide ayuda tras ser acosada por varios hombres

La velocista estadounidense Gabby Thomas, campeona olímpica en París 2024 ha denunciado el terrible acoso de un grupo de supuestos aficionados que aparecen en cada uno de sus viajes para pedirle autógrafos o tomarle fotografías, sin que ella comparta información de sus viajes. "Necesito consejo ahora mismo porque creo que me están acosando y no tengo ni idea de qué hacer o a quién acudir. Cada vez que viajo, tengo miedo de encontrarme con este grupo de 3-6 hombres de mediana edad que me van a acosar", indicó Gabby en un video que se hizo viral en redes sociales.

Tricampeona en París

Gabby, que ganó bronce y plata en Tokio 2020, se convirtió en tricampeona olímpica en París 2024, al ganar tres medallas de oro en 200 metros, 4x100 y 4x400.

Aunque no la han atacado físicamente, la atleta estadounidense admite que tiene miedo y no entiende cómo los hombres siempre saben en qué vuelo viaja y la encuentran en las puertas de los aeropuertos, llegando al grado de incomodarla.

"Conocen mis vuelos y me esperan en la puerta de embarque"

"No importa la ciudad, vinieron cuando estaba en Chicago y cuando estaba en Miami. Tienen los datos de mis vuelos y siempre aparecen en la puerta del aeropuerto o en mi puerta de embarque, por lo que tienen billetes y pueden pasar el control de seguridad. Me piden que les firme fotos, como 40. No sé que hacen con ellas, probablemente venderlas, me da igual. Lo que me da miedo es que tienen la información de mi vuelo incluso sin que yo sepa cuándo vuelo, no le digo a nadie los datos de mis vuelos. He cambiado la contraseña de todos mis emails, no sé si me hackearon. Se ponen muy agresivos si les digo que no, si estoy sola da mucho miedo y se pusieron muy hostiles con mi novio ayer”, cuenta Thomas en su video.

En otro video que publicó en redes sociales, Gabby muestra a algunos de los hombres que la acosan, quienes se esconden y huyen al ver que los están grabando.