Un ex campeón del mundo desvela las claves que demostrarían que la pelea Tyson-Paul fue un fraude

.Jake Paul superaba en la madrugada del pasado 16 de noviembre por decisión unánime a Mike Tyson, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. La pelea, que tuvo un carácter de oficial, aunque no sancionada por ninguna de las organizaciones del boxeo alrededor del mundo, fue pactada a ocho asaltos de dos minutos cada uno.

La bolsa total del evento supera los 60 millones de dólares, con 40 millones de dólares (Casi 38 millones de euros) destinados a Paul y 20 millones para Tyson. Tras el combate muchos afirmaron que se trató de un puro t5eatro a cambio de dinero pero un mes después la polémica continúa y un ex campeón del mundo asegura que tras analizar el combate se demuestra que todo estaba preparado de principio a fin.

En la previa de la controvertida pelea entre Jake Paul y Mike Tyson, pocos críticos fueron tan duros con la pelea como el ex campeón mundial de peso supermediano, Carl Froch . The Cobra' criticó la pelea insistiendo en que la diferencia de edad de 31 años entre los dos participantes era ridícula. En un momento, Froch incluso sugirió que la pelea estaría guionada y que a Tyson se le pagaría por no noquear a Paul.

Un mes después de combate asegura que sus sospechas están confirmadas.

"Todo estaba escrito"

"Sí. Creo que Mike Tyson siguió un guión y desempeñó un papel y dijo cosas como 'no lances el puñetazo, no lances el gancho de izquierda. La pelea estuvo 100% guionada porque Mike Tyson salió en el primer round y lanzó un par de golpes y lo intentó" afirma. Froch que subraya que hubo varios momentos que le parecieron extraños.

"Nunca explotó con una combinación de golpes ni se lanzó a por ello en ningún momento de la pelea. Parecía como si [Tyson] estuviera actuando, se colocaba en buenas posiciones de manera natural, lanzaba golpes, se deslizaba y rodaba por debajo de él, y luego, cuando estaba al frente, incluso lanzó medio derechazo, lanzó un golpe y se colocó frente a Jake Paul", añadió.

Un aviso a Paul

Pero el ex campeón no se detuvo allí y atacó con dureza a Paul, afirmando que el joven boxeador no duraría ni un minuto en el ring con él.

"No sabría qué le pasó. Si hubiésemos conectado, la pelea habría terminado en el primer minuto del primer round. Y sin seguir ningún guión. Estaríamos allí para hacer una sola cosa, que sería dejar inconsciente a Jake Paul, y esa es la razón por la que no vendrá al Reino Unido".