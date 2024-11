El vídeo que demuestra que Tyson pudo dejar KO a Jake Paul

El combate entre Mike Tyson y Jake Paul ha estado en entredicho desde antes de que se celebrara la velada. Mucha gente dudaba del estado físico de Mike Tyson, mientras que otros simplemente dudaban de que el combate no fuera mero espectáculo.

Y tras el combate, estas dudas no hicieron más que incrementar. La pelea dio que hablar y provocó mucha indignación entre los seguidores a los deportes de contacto, llegando a sonar que existía un pacto de no agresión o ciertas normas acordadas entre ambos boxeadores para hacer de la velada un "teatro".

Los aficionados a este deporte no entienden como la pelea pudo ser aceptada como "profesional" teniendo en cuenta la diferencia de edad entre Tyson (58 años) y Paul (27 años).

Un Mike Tyson irreconocible

Ya sea por físico, estrategia o simplemente por algo pactado, "Iron Mike" no lució como antaño. El púgil estadounidense comenzó el combate con buenos movimientos, buen cabeceo para esquivar golpes y con la agilidad suficiente como para dañar a Jake Paul. Sin embargo, el excampeón no llegó a conectar significativamente al influencer.

Sus golpes quedaban lejos de dañar a Jake, puesto que el brazo no llegaba con toda la potencia que debería. Parecía que Mike Tyson no quería dañar al youtuber. De hecho, a partir del tercer asalto se pudo ver al excampeón desistir de la pelea, como si de un pacto se tratara, bajando la guardia, lanzando pocos golpes y haciendo parecer que su físico se había agotado. Nunca sabremos la realidad.

Lo cierto es que desde los días previos, Tyson no se vio con la misma energía que siempre. Evitó la polémica, se mostró respetuoso con su rival y no dio espectáculo hasta el último día, donde se realizó el careo final antes del combate.

El vídeo que corre por las redes e indigna a los aficionados

Sin embargo, los amantes del boxeo han mostrado su indignación en los últimos días después de que un vídeo empezara a circular por las redes sociales. En el se observa como Tyson lanza un amago de "jab" con su mano izquierda, a la cual Jake Paul responde cubriéndose el rostro con su mano derecha. Inmediatamente, el excampeón aprovecha este movimiento del influencer para lanzar un "crochet" de derechas que se queda en el camino, pudiendo haber llegado a noquear a Paul si hubiera alcanzado su rostro.

El golpe debería haber llegado sin problema, puesto que ambos peleadores se encontraban muy próximos, pero se observa como Tyson retira el golpeo a medio camino. Algo que se ha hecho viral en redes sociales, haciendo crecer una indignación que ya de por sí estaba establecida entre los aficionados al boxeo.

Jake Paul "perdona" la vida a Tyson

Al final del enfrentamiento, los comentaristas llegaron a afirmar que Paul le había perdonado la vida. La sensación entre los espectadores es que Jake pudo haber noqueado a Mike Tyson si hubiera "apretado el acelerador". De hecho, él mismo lo reconoció en la rueda de prensa posterior al combate: "bajé el ritmo en los últimos asaltos porque quería dar espectáculo a los fans y no quería hacerle daño a alguien que no necesitaba ser herido".

La credibilidad de Paul

Tras este combate, la credibilidad de Jake Paul va a continuar en duda. Si sus combates contra peleadores de MMA ya daban que hablar sobre la validez de sus victorias, este nuevo "espectáculo" no hará que las dudas se disipen. Y más teniendo en cuenta que su única derrota en su historial fue en su primer combate contra un púgil profesional, en este caso Tommy Fury, el cual ganó por decisión dividida el pasado 23 de febrero de 2023.

Además, días después del combate, "the problem child", como es denominado Jake Paul entre sus seguidores, afirmó que los golpes de Tommy Fury fueron mucho más dolorosos que los de Mike Tyson. “Yo diría que el pegador más fuerte que he sentido es Tommy Fury, porque los golpes que más duelen son los no que no ves venir”, dijo Jake Paul en su programa emitido por Youtube. “Y creo que Tommy Fury tenía sus trucos, porque si ves el golpe venir te preparas para recibirlo. Pero si no lo ves venir, y de pronto te encuentras con ese golpe, ahí es donde te lastima”.

De esta manera, el vencedor de la pelea aseguraba que los golpes de "Iron Mike" eran previsibles, algo que podría mostrar que el desarrollo de la pelea estaba pactado.