Tyson revela que estuvo a punto de morir antes de la pelea con Jake Paul: "Defecaba alquitrán..."

El YouTuber Jake Paul ganó su duelo contra Mike Tyson después de ocho asaltos. La leyenda del peso pesado, de 58 años, no había boxeado profesionalmente desde junio de 2005 y una derrota ante el irlandés Kevin McBride. Los organizadores insistieron en el carácter profesional del combate , disputado con la aprobación de la comisión texana encargada de conceder licencias para los combates de boxeo, durante 8 rounds de 2 minutos, en lugar de los 12 rounds de 3 minutos que suelen practicar los profesionales.

El youtuber impuso la diferencia de edad ante Iron Mike, que se cansó con el paso de los ocho rounds. Ahora, el boxeador ha roto su silencio en redes sociales para tratar de explicar una derrota con sabor a victoria.

Mike Tyson arrojó más luz sobre los problemas médicos que originalmente retrasaron su pelea contra Jake Paul. En una publicación en su cuenta oficial de X , Tyson escribió: “Casi muero en junio. Recibí 8 transfusiones de sangre. Perdí la mitad de mi sangre y 25 libras (11 kilos) en el hospital y tuve que luchar para recuperar la salud para poder pelear, así que gané”.

La pelea entre Tyson y Paul estaba originalmente programada para el 20 de julio, pero se retrasó hasta noviembre después de que Tyson sufriera lo que se informó que era un brote de úlcera a fines de mayo.

Tyson también afirmó que está “agradecido” y que no se arrepentía “de haber subido al ring una última vez”. “Que mis hijos me vean pelear cara a cara y terminar ocho rounds con un boxeador talentoso que tiene la mitad de mi edad frente a un estadio repleto de los Dallas Cowboys es una experiencia que ningún hombre tiene derecho a pedir. Gracias”, concluyó.

"Perdí la mitad de mi sangre"

"Estaba entrenando y me estaba yendo muy bien”, afirmó Tyson con anterioridad a la revista New York Magazine . “De repente, comencé a sentirme un poco cansado y le expliqué a mi entrenador: 'No sé qué me pasa'”.

Los síntomas de Tyson se intensificaron mientras volaba a Texas para el duelo. “Cuando llegué aquí desde Miami en avión, fui al baño y vomité sangre. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo y estaba defecando alquitrán”, dijo Tyson. “Así que vine aquí [al hospital] y descubrieron que tenía una gran úlcera, de dos pulgadas y media, y sangraba. Todos mis amigos me llamaban como si me estuviera muriendo. “Le pregunté a la doctora si iba a morir y no me dijo que no, sino que me dijo: ‘Pero tenemos opciones’. Y ahí fue cuando me puse nervioso. No veo la hora de salir de esta... hombre, quiero pelear y volver a entrenar”. Tuvo que someterse a varias transfusiones. “El médico dijo que perdí la mitad de mi sangre. Casi muero”, reveló Tyson.

Después de ocho rondas, Paul, de 27 años, obtuvo la victoria sobre el ex campeón mundial de peso pesado Tyson, de 58 años, en una decisión unánime. Una derrota que para la leyenda del boxeo tiene cierto sabor a victoria y por la que se embolsará 20 millones de dólares.