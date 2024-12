Carolina Navarro anuncia su retirada del pádel a finales de 2025

La palista malagueña Carolina Navarro Björk dejará el deporte profesional al final de la temporada 2025. Así lo ha anunciado ella misma en sus cuentas de redes sociales. A los 48 años, se marcha un icono del pádel femenino después de más de tres décadas compitiendo.

Carolina fue número uno del mundo durante nueve años, cinco de ellos consecutivos, y está considerada como una de las mejores jugadoras de la historia de este deporte. Ella misma ha rememorado cuando empezó a jugar "con palas de madera y pistas de muro", lo que da una idea de lo mucho que ha evolucionado el pádel durante su trayectoria.

Navarro se ha declarado "afortunada" por haber estado "compitiendo durante 31 años de mi vida en un deporte que me lo ha dado todo". Tres veces campeona del mundo por parejas y cuatro por selecciones, deja un legado difícil de igualar.

Además, la jugadora se ha referido a uno de sus proyectos más personales: su escuela 'Palas para todos', donde se fomenta el pádel adaptado. Una de esas cosas que no se podía "ni imaginar", y que ha conseguido "gracias a este deporte".

"En el 2025 voy a disfrutar cada torneo y pelear cada partido como si fuera el último, como he hecho toda mi vida. Me iré muy tranquila sabiendo que lo he dado todo en cada partido, y he exprimido al máximo cada momento en pista", ha dicho en un vídeo difundido a través de sus redes.