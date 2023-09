La celebración de Vero Boquete tras el adiós de Vida: “Champagne Vintage, 8 años de maduración en botella”

Jorge Vilda ya es pasado de la selección española. La RFEF le comunicó su destitución unas semanas después de ganar el Mundial, a priori, por todo el revuelo del 'caso Rubiales' y su, a priori, mala relación con las jugadoras. Vero Boquete, delantera de la Fiorentina, fue una de las ex futbolistas de la selección que celebró públicamente esta decisión. La atacante salió de la Roja en 2017 sin hacer ruido y con Vida como culpable. "Champagne Vintage, 8 años de maduración en botella”, escribió la delantera. Las redes sociales se volcaron con la jugadora en lo que claramente es un mensaje tras el adiós del ya exseleccionador. Justamente, el número 8 está relacionado a que Vilda llevaba ese tiempo como técnico.

Boquete comentó los partidos de España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda mostrándose crítica con todo el cuerpo técnico y ahora también con Montse. "Se trata de cambiar los amiguismos por la meritocracia, y aquí méritos no hay demasiados. La destitución de Jorge es acertada, porque la situación insostenible que se estaba viviendo llevaba a ello. Pero la designación de Montse como seleccionadora... tengo mis dudas. Se ha perdido una oportunidad de hacer un cambio mucho más profundo", dijo.

"Seguramente, tenga gran peso en esta victoria mundialista de las futbolistas. Pero lo que hablamos de los méritos, currículum... Esto parece que es un poco lavado de cara, 'esto nos viene bien porque esta segunda es mujer. Ponernos la careta nos viene bien'. Pero no es suficiente. Pero no es cambiar a un presidente por otro ni a un seleccionador por otro, es más profundo. Este parche da a entender que no se ha entendido nada de cuál es el problema", aseguró.

Vero también tuvo palabras hacia el comunicado de los futbolistas de la selección. "Parece que realmente el punto que más les importaba era donde se hace referencia a que empiezan una fase de clasificación y quieren hablar de lo deportivo. Seguro que lo que no quieren es recibir preguntas incómodas y no saber qué responder. Creo que no tenemos que agradecerlo, porque llega tarde y es insuficiente", zanjó.