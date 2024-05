"El Chiringuito" desvela el futuro de Griezmann en el Atlético de Madrid

Antoine Griezmann siempre se mostró muy cómodo en el Atlético de Madrid. El galo es una auténtica referencia para toda la entidad y la prueba de ello es que está cerca de renovar hasta 2027, pese a que rechazó grandes ofertas desde Arabia. Tal y como apunta "El Chiringuito", el atacante está en un punto donde tiene claro su futuro y no quiere caer en la tentación árabe.

"No hay duda que Griezmann es el jugador franquicia del Atlético de Madrid. Tras su vuelta al club colchonero, el 'Principito' no tardó en ganarse de nuevo el cariño de la afición Él adora el club y el club y los aficionados lo adoran a él", dijo Álex Silvestre.

Hay que recordar que Griezmann se fue del Atleti en 2019 y fue muy criticado por su propia afición. "Me ha costado coger ese camino, pero es lo que siento y lo que necesito, y quería agradeceros por todo el cariño que me habéis dado durante estos cinco años, en este club donde he ganado mis primeras copas, mis primeros trofeos importantes. Han sido momentos increíbles que siempre recordaré", dijo.

Sin embargo, Griezmann no triunfó en el Barça y quiso volver al Atlético para seguir haciendo historia. A base de pasión, Griezmann acabó ganándose a la afición.

Esta noticia coincide con que el Atlético ha tomado la decisión de inyectar al club 70 millones de euros a través de una ampliación de capital. El Consejo de Administración convoca un Junta Extraordinaria para aprobar una ampliación de capital de algo más de esa cantidad.