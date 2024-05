“El Chiringuito” desvela la última hora del futuro de Xavi en el Barça

El FC Barcelona vive una situación un tanto incómoda. Fuera de la Champions y terceros en LaLiga, el club blaugrana cierra una temporada mala en juego, sensaciones y resultados. El propio Xavi ya avisó en enero de que no iba a continuar, pero finalmente la situación cambió y llegaron a un acuerdo para que cumpliese contrato. Laporta siempre respaldó al técnico y ahora vivirá una nueva campaña cuanto menos importante porque el técnico queda libre en verano. El Barça debe demostrar que esta campaña solamente fue mala suerte, pero la realidad es que en los duelos ante rivales directos no dio la talla.

Pese a que Xavi y Laporta hablaron en rueda de prensa de que el técnico seguiría, los rumores apuntaban a que si el equipo perdía ante el Girona la continuidad del míster quedaba en el aire.

El periodista de "El Chiringuito", José Álvarez, habló sobre la continuidad de Xavi: "Seguirá seguro".

"Xavi es un barcelonista incontestable. Ha sido una situación compleja, pero tenemos un técnico que siempre piensa en lo mejor para el club, por lo que es una gran noticia", insistió Laporta para justificar su decisión. Además, el presidente culé desmintió por completo que hubiese división en la junta directiva por esta decisión. "Toda la junta directiva apoya a Xavi", manifestó.

Xavi Hernández reconoció que cambió de decisión. "Intentaré ser breve para explicar los motivos. Siempre intento hacer lo mejor para el club, y lo más importante es esto. Cuando me reuní con el presidente y le puse el cargo a su disposición él me ofreció una gran confianza y también toda la Junta. La complicidad y el apoyo de los jugadores ha sido muy importante. También como el presidente creo que este proyecto no debe finalizar aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador", alegó el técnico.