"El Chiringuito" revela el verdadero papel de Negreira en la designación de árbitros

El Caso Negreira suma más capítulos. Uno de los indicios claves para sospechar sobre la presunta corrupción entre el ex número dos de los árbitros y el FC Barcelona radica en que, a priori, tenía poder para hacer asignaciones de los colegiados. En otras palabras, Negreira ponía y quitaba a su antojo a los árbitros. Sin embargo, esta versión empieza a verse cuanto menos discutida. El periodista de "El Chiringuito", Juanfe Sanz, así lo dijo. "El que diga que Negreira decidía los ascensos y los descensos de los árbitros miente", afirmó. Por otra parte, también existió un debate sobre otras funciones de Negreira como su relación con los colegiados. Sin duda, otro aliciente más sospechar de la posible corrupción.

"Me río porque la gente hila fino. Enríquez Negreira ha vendido humo. Pero lo peor de todo no es que venda humo, porque vendehúmos hay muchos, lo peor es hay ingenuos que se lo han comprado. Y no solamente se lo han comprado, encima le han pagado a precio de oro. Los presidentes se piensan que el árbitro es la persona que está ahí para fastidiarte y para hacerte daño. Y si protestas te voy a hacer más daño. Y no es la realidad. Y en el fútbol regional ocurre lo mismo. Y es mentira", dijo Pino Zamorano en COPE.

UEFA está al pendiente de las declaraciones de Negreira. De momento, este fue el testimonio que dio: "Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona. Nos reuníamos en Madrid cada semana o cada 15 días. Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros después de cada partido (se refiere al acta) y puntuarlos. También teníamos un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto. Preparar charlas técnicas a los árbitros. Reunirnos con los presidentes regionales".