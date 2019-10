El VAR de «El Chiringuito»: ¿es un escándalo el penalti pitado en Leganés?

► Juanfe Sanz: No, sólo es un error grave del VAR

Resulta incomprensible que en una jugada en la que se pueden ver todas las tomas, se perjudique al árbitro de campo y no se le ayude, cuando se ve con claridad manifiesta que el derribo se produce fuera del área. Se descartó que no funcionase el VAR, pero su no intervención es un error imperdonable. No es un escándalo porque es un fallo humano.

► Rafa Guerrero: Sí, de juzgado de guardia

Ahora con VAR hay errores escandalosos y éste es uno de ellos porque tantos años reclamando la tecnología, y cuando llega hay jugadas de juzgado de guardia. Esta es así de grave por sus consecuencias. Pérez Izquierdo (en el VAR) debió intervenir inmediatamente para evitar el enorme error de Munuera Montero en el terreno de juego.