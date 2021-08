Drama en el ciclismo: muere la ciclista olímpica Olivia Podmore

Deportes

Un drama ha sacudido el mundo del ciclismo con la muerte de la joven velocista neozelandesa Olivia Podmore (24 años) que fue hallada sin vida en su domicilio. Su hermano comunicó el fallecimiento en sus redes sociales: “Descansa en paz mi hermosa hermana y la querida hija de Phil Podmore. Estarás en nuestros corazones para siempre”. Podmore pasó su último fin de semana con el campeón olímpico de remo Eddy Murray, su pareja, y otro amigo en Queenstown, junto al lago Hawea. “Cualquiera que la hubiera visto en las últimas 72 horas no podría pensar que pasara esto”, comentó Murray sobre una deportista olímpica en Río y que no fue seleccionada para los recientes Juegos de Tokio.

Podmore había realizado una publicación en redes sociales poco antes de su muerte en la que advertía de su complicada situación anímica: “El deporte es una salida increíble para mucha gente. Una lucha muy gratificante. El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro, pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad...”.

Todos los indicios apuntan a un suicidio, aunque la Policía neozelandesa no ha descartado ninguna opción. Podmore formaba parte del equipo nacional de ciclismo de su país desde 2015. Fue plata en esprint por equipos y bronce en contrarreloj el Mundial juvenil de pista en Astana (Kazajistán). En 2016 participó en el Mundial sénior y en los Juegos de Río. En keirin, su especialidad favorita, sufrió una dura caída junto a la española Tania Calvo de la que tardó en recuperarse. Alcanzó las marcas mínimas para competir en Tokio, pero no fue seleccionada. El conocimiento de su muerte ha provocado duras críticas la federación de ciclismo neozelandesa por no haberse preocupado por la salud mental de la ciclista.