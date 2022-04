Cuatro ganadores explican las claves del Tour de Flandes

El Tour de Flandes es una de las cumbres del ciclismo en primavera, uno de los cinco monumentos del calendario mundial. Y cuatro ganadores lo han analizado en declaraciones a Eurosport, el canal que ofrece la carrera en directo para España.

“En este tipo de carreras, en las clásicas, en Flandes, tienes que atacar, porque si esperas pìerdes”, explica Philippe Gilbert. “Muchos ciclistas tienen miedo de atacar, pero solo tienes que intentarlo e ir”, añade.

“Es impredecible antes de la salida y tienes que ver todos los movimientos durante la carrera. Cada año la carrera es diferente”, advierte Peter Sagan. “Se trata de tu mentalidad, nunca te rindas. Todo es posible hasta el último momento”, agrega el eslovaco. “Antes de los líderes siempre atacaban o hacían un movimiento en el mismo punto y todo el mundo lo sabía. Pero ahora, en estos últimos años, es muy difícil decir dónde está el punto correcto, el lugar correcto. Tienes que ir con la corriente”.

Annemiek van Vleuten, la corredora de Movistar, está de acuerdo con Sagan. “No puedo hacer cálculos en absoluto el Tour de Flandes. No puedo. Puedo decir que quiero atacar en alguna parte, pero hay tantas cosas que suceden en esa carrera. Lo bueno es que nunca te aburres”, asegura.

“Cuanto más dura es la carrera, más opciones hay para atacar y marcar la diferencia. Me sorprendieron el año pasado, pude marcar la diferencia en Paterberg. Normalmente nunca puedo marcar la diferencia en una subida de 300 metros, pero después de que todas estén cansadas, es posible”, afirma la ciclista neerlandesa.

“Es una carrera muy divertida. pasa muy rápido, aunque sea muy larga, pero esta carrera, el Tour de Flandes, empieza bastante temprano y no te deja descansar. Tienes que estar siempre concentrado”, reconoce el italiano Alberto Bettiol.

“Yo esperaba que me agarraran. Porque nunca antes había ganado y no esperaba ganar el Tour de Flandes en mi primer intento. Luego, después de semanas y meses, me di cuenta de que ese día yo era el más fuerte”, recuerda Bettiol, vencedor en 2019. “Solo quería anticiparme a la última subida y arrastrar a alguien porque no quería llegar con los velocistas a la meta. Pero luego me di cuenta de que estaba solo. Por suerte, el grupo de atrás no se puso de acuerdo y gané”, cuenta. “Sabía que en Flandes, por supuesto, aman el ciclismo, pero gracias a esta victoria, me doy cuenta de cuánto ama la gente esa carrera y lo grande que es para ellos. Para ellos ahora soy como un belga porque gané su carrera”, reconoce el italiano.

“Había mucha tensión porque venían por detrás. Y a dos kilómetros para el final, me di cuenta de que estaba en el bolsillo porque todavía tenía algo así como 30 segundos y dije “Ahora, dos kilómetros, lo aguanto”. Y todavía corrí a tope lleno hasta el último kilómetro”, recuerda Gilbert, ganador en 2017. “Fue uno de mis mejores triunfos porque ganar es algo grande, pero cuando ganas con estilo, es otra cosa. Este es un triunfo que no olvidaré, creo”.

“En las clásicas estamos en guerra contra todos. Definitivamente es una de las carreras más duras”, asegura Sagan. “El pavés es muy difícil porque es muy técnico. Tiene subidas cortas, subidas y bajadas, subidas empinadas, adoquines. Luego, en la parte superior de la subida, a veces tenemos un camino recto en el que podría haber viento cruzado. En los caminos angostos podría haber algún choque en el grupo”, asegura.

“Me gustaría ir a Kwaremont e intentarlo. Necesito un esfuerzo mucho mayor en las otras subidas para llegar a la final en Paterberg. Ese es el último, último, último momento para atacar, pero preferiría hacerlo un poco antes”, asegura Van Vleuten, la ´´ultima ganadora, que se ha impuesto dos veces en la carrera con diez años de diferencia. “No me gusta aburrirme en las carreras. En el Tour de Flandes no te aburres porque estás constantemente buscando el posicionamiento para una subida o un tramo adoquinado. Y después de que haya terminado, quieres recuperarse relajarte, pero entonces necesita ponerse en posición para el próximo obstáculo. Así que es como una montaña rusa”, asegura.