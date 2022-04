Valverde roza el triunfo en la Flecha Valona

A sólo cinco días de cumplir los 42 años, a Alejandro Valverde sólo le sobraron unos metros para conseguir su sexto triunfo en la Flecha Valona. Fue segundo, por detrás de Dylan Teuns, que hizo en cabeza el último tramo del muro de Huy que marca el final de la carrera.

Valverde estaba preparado para completar el trabajo de su equipo, el Movistar, en ese último ascenso. Primero Carlos Verona y después Enric Mas marcaron el ritmo para eliminar rivales para su jefe. Valverde se quedó un poco atrás y Mas frenó hasta que Alejandro volvió a aparecer en los primeros puestos.

Por detrás quedaban corredores como Pogacar y Alaphilippe. Por delante, una vez que Enric Mas dio por concluido su trabajo, sólo Dylan Teuns. Valverde esperó su momento para atacar, se puso a la altura de Teuns y cuando vio que no podía superarlo, bajó los brazos.

El vencedor pudo entrar en la meta en solitario y Valverde aún tuvo tiempo de conservar su segundo puesto sin demasiados problemas. Estaba feliz y sonriente el murciano con su ramo de flores, su medalla de plata y su noveno podio en la carrera.

Nadie la ha ganado más veces que él, nadie ha entendido también los tiempos y las fuerzas que hay que utilizar para domar el muro de Huy. Pero los años pasan y las piernas pesan. Le sobraron cien metros y cuatro años a Alejandro para volver a subir a lo más alto del podio.

“Tengo que estar contento. Me ha faltado un poquito, al final de hecho casi me dolían más los brazos que las piernas de lo que he tenido que estirar en la última subida, pero lo he intentado hasta el final y Teuns ha sido el más fuerte. No hay ninguna duda; enhorabuena para él”, afirmaba Valverde después de cruzar la meta.

Quiso agradecer Alejandro la ayuda de sus compañeros en Movistar. “Gracias al equipo por el gran trabajo que ha hecho, todos, sin discusión desde el primero al último. Me han llevado perfecto todo el día, y en esa última subida Enric ha puesto un ritmo fortísimo que me ha permitido llegar bien posicionado. Dylan ha arrancado muy bien, muy continuo; quizás haya sido la subida más rápida de la historia, o al menos de las que llevo en la Flecha Valona. Hay días en que tienes la sensación de que podías haber sufrido un poco más para lograr el triunfo, pero hoy lo he dado todo. Es un segundo que vale como una victoria”, reconoce.

“Llegar aquí tras una Volta a Catalunya muy complicada y hacer segundo da mucha felicidad. En cinco días cumplo los 42, era la última Flecha… Quería comprobar ese estado de forma, yo veía que en casa estaba bien, pero en competición es otra cosa. Llegar aquí, terminando bien hoy, sufriendo pero terminando bien, me da mucha esperanza para Lieja el domingo”, dice.