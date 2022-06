Julio Jiménez, leyenda del ciclismo sin ganar una gran vuelta

Julio Jiménez llegó tarde al ciclismo, pero con el tiempo suficiente para convertirse en una leyenda. Los principios no fueron sencillos. No era fácil llegar al ciclismo profesional desde Ávila y tuvo que esperar hasta los 25 años para dar el salto y dejar atrás los artesanales comienzos.

En su primera carrera, la Vuelta a las Murallas, corrió con todo prestado: la bicicleta, un pantalón blanco y un maillot del Atlético de Madrid. Así lo recordaba en el programa de Televisión Española “Conexión Vintage”. No fue aquel su único contacto con el fútbol. Después fue una peña madridista la que se encargaba de hacerle los maillots.

No imaginaba entonces que iba a ser uno de los mejores ciclistas de la época y uno de los mejores de la historia del ciclismo español. No necesitó ganar una grande, aunque estuvo cerca. Fue segundo en el Tour de 1967 y cuarto en el Giro un año antes. En la carrera italiana llevó durante once días la “maglia” rosa y Julio siempre recordaba que aquel Giro se le escapó por no hacer caso a Anquetil. Eran compañeros de equipo en el Ford y el francés en Italia ejercía de gregario de Julio mientras se preparaba para ganar el último de sus cinco Tours y Anquetil le recomendó que soltara el liderato en las etapas más llanas para no desgastarse demasiado en su defensa. Julio Jiménez se empeñó en mantenerlo porque nunca se sabe cuándo lo vas a poder recuperar. Pero aquellos esfuerzos los pagó después en la montaña para caer hasta el cuarto, el primero fuera del podio.

Lo suyo era lucirse en las subidas y por eso era normal que su ciudad, Ávila, cuando se decidió a dedicarle una calle fuera una cuesta, la cuesta de Julio Jiménez. Allí había empezado a montar en bici mientras aprendió el oficio de relojero en la joyería que tenía su primo. Un oficio que le acompañó toda la vida con el sobrenombre de “El relojero de Ávila”. Su primera bicicleta fue una GAC de paseo que le regaló su padre que él iba adaptando con piezas que encontraba en el Rastro.

Con esa bicicleta iba a trabajar cuando tuvo que trasladarse a Madrid con toda su familia. A su padre, que era conductor de ambulancias en la Cruz Roja, lo reclamó el general Baudín, abulense, para que fue su chófer. Julio iba en bicicleta desde su piso en Ventas, en la calle San Emilio, hasta la Avenida Ciudad de Barcelona, como recordaba hace unos años en una entrevista concedida a “Ciclismo a Fondo”.

En la Vuelta su mejor resultado fue un quinto puesto, aunque ganó tres veces la montaña. Las mismas que en el Tour. La mitad que Bahamontes. Pero era mucho más que eso, era un ciclista excepcional que compitió con Federico en los últimos años como profesional del primer español que ganó el Tour.

Fue el que continuó esa tradición de escaladores en un tiempo en el que ganar el maillot de lunares en Francia era casi como subir al primer puesto del podio en París. Se puede decir que fue el propio Julio el que despidió a Bahamontes del Tour en 1965. El abulense ganó la etapa que terminaba en Bagneres de Bigorre y Federico estuvo cerca del fuera de control. Al día siguiente se retiró y al final de esa temporada dejó la bicicleta. Eran los mejores años de Julio Jiménez, que se retiró en 1969.

Al dejar la bicicleta probó incluso con las carreras de coches, pero siguió ligado al ciclismo como comentarista. Hasta hace no muchos años se le podía ver en alguna etapa de la Vuelta, desayunando junto al resto de periodistas. Siempre educado, siempre humilde, siempre dispuesto a recordar una historia interesante.

Julio Jiménez ha fallecido a los 87 años después de sufrir un accidente de tráfico en Ávila, la ciudad que lo vio nacer el 28 de octubre de 1934. Nunca ganó una gran vuelta. pero sus hazañas quedan en la memoria y hoy sigue siendo el quinto ciclista español que más etapas ha ganado entre Vuelta, Giro y Tour. Consiguió doce triunfos y sólo lo superan Miguel Poblet, Alejandro Valverde, José Manuel Fuente y Purito Rodríguez. Por detrás, ciclistas como Bahamontes, Ocaña, Perico Delgado, Indurain o Contador. Se despide una leyenda.