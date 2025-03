El granizo neutraliza la París-Niza y un ciclista español monta en cólera

La cuarta etapa de la París-Niza tuvo su buena dosis de polémica, más allá del resultado final. Y entre los que han alzado la voz en plena tormenta ha destacado un joven corredor español, que no ha entendido la decisión de los jueces. Pero vayamos por partes.

En primer lugar, una tormenta de granizo ha puesto la carretera peligrosa. Por lo que la organización, siguiendo el protocolo de fenómenos extremos y alentada por algunos equipos, ha decidido neutralizar la carrera durante un tramo hasta que pasara lo peor y el firme estuviese de nuevo en condiciones. Hasta ahí todo, más o menos, dentro de lo razonable. El problema ha venido después.

Porque varios ciclistas -entre ellos algunos corredores del Visma- se han metido en sus coches para resguardarse del frío mientras el resto seguía a la intemperie en las mismas condiciones. Cuando el coche de neutralización ha arrancado de nuevo y la carrera se reanudaba, estos ciclistas no estaban todavía de vuelta en el pelotón y la organización ha decidido volver a parar para esperarlos.

En ese momento el joven español Iván Romeo, del Movistar Team, se ha dirigido a uno de los jueces para expresarle su desacuerdo con la medida: "Hemos parado antes, allí atrás. El coche ha arrancado y ahora volvemos a parar de nuevo porque no están aquí. Si no están en su lugar, no es mi problema", ha dicho Romeo, cuya reacción ha sido muy aplaudida por los aficionados y las redes sociales.

Finalmente, el pelotón ha acabado esperando a los ciclistas que faltaban -entre ellos Jonas Vingegaard, que tras la etapa ha dicho que no se debería haber continuado la carrera y que ha acabado "con hipotermia"- antes de arrancar. Iván Romeo, tras la etapa, ha subido un post en su cuenta de la red social X, antiguo Twitter, donde volvía a incidir en su idea: "Estábamos donde teníamos que estar", ha escrito.

No es la primera vez que el equipo Visma protagoniza este tipo de episodios en carrera. El año pasado sucedió algo similar en 'O Gran Camiño', la vuelta que se celebra por tierras gallegas en el mes de febrero. Eso sí, la reacción de Romeo le ha hecho ganarse el respeto de buena parte de la afición.