Lío en la RFEC: Óscar Freire denuncia la "falta de respeto" del nuevo presidente

La presidencia de José Vicioso al frente del a RFEC ha empezado con turbulencias. Y el motivo ha sido el puesto de seleccionador absoluto, uno de los de mayor calado dentro del organigrama deportivo de la federación nacional de ciclismo.

Con la continuidad de Pascual Momparler descartada -no seguirá de seleccionador, pero sí será una parte importante del equipo de trabajo del ente federativo-, hay varios nombres sobre la mesa para sustituirlo. Y aquí viene el lío. Porque Óscar Freire, tres veces campeón del mundo, ha denunciado lo que considera "una falta de respeto" por parte del nuevo presidente. Y es que, según el ciclista cántabro, el pasado domingo le dejaron claro desde la Federación que él sería el seleccionador. Así lo ha contado en varios medios de comunicación, entre ellos Marca y COPE.

Sin embargo, este martes José Vicioso se decantaba públicamente por otra figura de renombre para ocupar el sitio: Alejandro Valverde. "La opción número uno está clara y es él", diría después. Algo de lo que Freire se enteró dos días más tarde al ver las noticias en los medios españoles desde Dubai, donde está de vacaciones. Y de ahí la "falta de respeto" que denuncia el cántabro, y de la que culpa directamente a la Federacíon y no a Valverde.

Lo cierto es que el astro murciano tampoco lo tiene todo hecho para coger el volante de la Selección, aunque ya ha expresado su deseo de aceptar. Valverde tiene el nivel 3 de director deportivo, lo que le permitiría dirigir al combinado nacional pero no un equipo WorldTour -para eso necesitaría el título UCI-, y aparte debe encontrar el encaje entre dirigir al combinado español y su situación contractual con Abarca Sports, la sociedad que gestiona al equipo Movistar y con el que sigue vinculado. Aunque parece que se harán todos los esfuerzos para que así sea.

El enfado de Freire

Al enterarse a miles de kilómetros de distancia de lo que ocurría con 'su' cargo, Freire trató de contactar con la Federación y se encontró el silencio por respuesta. "Si empieza así... malo", dijo el cántabro, que contó detalles de lo ocurrido. "Fueron ellos los que contactaron conmigo, no yo. Hablé primero con José Almagro, él me presentó a Vicioso y tuvimos una reunión. Hablamos de muchas cosas, de aspectos técnicos. Después de dos horas de reunión y con 48 años... estaba claro. Ahora me hace saber que era un malentendido, pero yo no salí con esa sensación", detalló Freire.

Es más, el tricampeón mundial llega a hablar de "acuerdo" en su conversación. "Llegamos a un acuerdo. Más que darle la mano, cuando me iba le volví a repetir que si estaba todo claro o había algún problema. Me dijo que estaba todo muy claro y que al volver yo de Dubai se haría público. Me la ha jugado. Es un jeta y cuando alguien empieza así... malo", comentaba el de Torrelavega.

Ahora, Freire asegura que ya no será seleccionador de España incluso aunque lo de Valverde no salga. "Es una falta de respeto que me haya enterado por los medios. Una falta de respeto a mí, a mi palmarés... a todo. Hay gente que, cuando llega al poder... Espero que no sea el Pedro Sánchez del ciclismo, porque los políticos no dicen la verdad. Me la ha jugado, así de claro". Esto está lejos de haber acabado.