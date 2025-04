Pogacar se toma la revancha en la Flecha Valona

Tadej Pogacar tenía una cuenta pendiente consigo mismo después de que su afán exhibicionista le privara del triunfo en la Amstel Gold Race el domingo pasado. Entonces, su ataque lejano fue respondido por Evenepoel y por Skjelmose, que fue el ganador final. En la Flecha Valona no quiso hacer tantos alardes, esperó a que la carrera llegara al muro de Huy, la subida final en la que acostumbra a decidirse la carrera.

Normalmente es en las últimas rampas donde los favoritos se juegan el triunfo, pero Pogacar no es amigo del suspense y arrancó en la primera curva. Donde el pelotón se afila y las bicicletas se agarran al suelo, el esloveno se fue sin mirar atrás y cogió unos metros que ya nadie pudo recuperar. Aprovechó el tirón de Ben Healy, pero no dio opción al irlandés, que lo perdió de vista en seguida. Ni siquiera necesitó atacar o levantarse de la bicicleta. Simplemente subió el ritmo y Pogacar llegó solo a la meta sin necesidad de levantarse del sillín. A lo lejos llegaban los demás. En la foto es habitual que asomen las cabezas de los que persiguen al ganador, acechándole en busca de recortar la distancia. pero a Pogacar no la hacía sombra nadie. Detrás de él, nadie y a lo lejos, el resto.

Hizo caso esta vez Tadej a la recomendación de Mauro Gianetti, su mánager en el UAE, aunque no en todo. «Correrá la Flecha Valona. Pero no tiene que volver a atacar a 50 kilómetros de meta ni ganar necesariamente», decía el suizo hace unos días.

Diez segundos lo separaron de Vauquelin y 12 de Pidcock, que completaron el podio. Evenepoel, que llegaba de ganar la Flecha Brabanzona y de competirle en la Amstel, aunque no acabara ganando ninguno de los dos, no pudo reaccionar ante la marcha que impuso Pogacar en el muro. No había rival para Tadej y su rabia. Nunca para, nunca le parece suficiente. Da igual grandes vueltas, monumentos o clásicas de distinto nivel, legendarias como la Flecha o no tanto. Da igual que llueva, porque el agua no dejó de caer. Pogacar siempre tiene hambre.

«Es una bonita sensación volver a ganar en Huy, estoy muy feliz por ello. El día no ha sido el mejor para el ciclismo, ha llovido mucho, pero al final hemos conseguido el fin que perseguía, que era ganar». El domingo buscará su tercera Lieja. «Por supuesto que estoy bien para el domingo, y también el equipo, que hoy ha corrido a gran nivel. Hemos sido capaces de mantener el plan y las cosas han salido como queríamos. La carrera ha sido dura, pero los compañeros han tenido grandes piernas», reconocía.