El calvario de Van Vleuten

Annemiek van Vleuten llegaba al Tour como la gran favorita, pero hasta ahora no ha parecido encontrar su mejor forma. Es novena, a 1:14 de Marianne Vos, la primera en la clasificación general, pero la neerlandesa tiene una explicación para el mal momento que atraviesa. «Exactamente dos horas después de terminar la primera etapa empecé a sentirme mal. No podía comer ni beber, me sentía súper cansada. Daba todos los síntomas al margen de la fiebre; si hubiese tenido también eso, evidentemente no habría ni salido el lunes. Estaba vacía», explica en declaraciones difundidas por su equipo, el Movistar.

«El lunes fue un día muy, muy malo; terminar de hecho fue toda una victoria para mí. Hoy he podido desayunar bien por primera vez después de ponerme mala. Pensaba que ya iba a estar bien, pero lógicamente pagas el precio de algo así. Por fortuna solo han sido 24 horas enferma, se va rápido igual que vino rápido, aunque hoy todavía no he estado bien», añadía después de la etapa.

A pesar de todo, Van Vleuten aguantó con las mejores, pero los últimos kilómetros se le hicieron largos y perdió 20 segundos en la meta con la ganadora, Cecilie Ludwig, la campeona danesa, que lanzó un esprint en cuesta al que nadie pudo responder. Ni siquiera Vos, que mantiene el maillot amarillo.

Las continuas arrancadas le complicaron la vida a Van Vleuten para poder entrar pegada a las mejores, aunque al final sólo perdió veinte segundos. «He tenido problemas para seguir el ritmo en las últimas subidas, pero voy yendo mejor. El lunes el equipo me protegió genial en cabeza y salvamos muy bien el día. No tuve que poner cara al viento en ningún momento, igual que hoy, que me han ayudado a guardar energías. Ha sido un esfuerzo de equipo y les estoy tremendamente agradecidas», aseguraba la neerlandesa.

Ahora ya sólo espera que en los próximos días su salud vaya a mejor. «Ayer cuando me levanté no tenía claro ni que fuese a terminar la carrera. Voy mejorando y estoy contenta con lo que tengo ahora», asegura.

La española Mavi García es sexta a 55 segundos.