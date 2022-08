“No me jodas”. La “rajada” de Valverde contra el recorrido de la Vuelta

«El trazado, no me jodas», se quejaba Alejandro Valverde después de la etapa, la última por territorio neerlandés antes de viajar a España para retomar la carrera a partir del martes. No quería quejarse demasiado el murciano, pero no pudo contenerse. «El recorrido, después cuando me pegue una ducha podemos hablar porque si hablo ahora», decía antes de soltarse.

«No lo quiero decir porque me voy a calentar. No puede ser este tipo de cuircvutom Hemos pasado por pueblos como si hubiéramos pasado siete veces por el mismo pueblo. Yo creo que no había más pueblos para pasar. No me he caído porque controlamos increíblemente bien», añadía el campeón del mundo en 2018. Sin embargo, no pretende elevar ninguna queja a la dirección de carrera. «No voy a hablar con nadie de la organización, con lo que he dicho ahora vale», afirma.