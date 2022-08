Óscar Pereiro: «Ojalá no, pero la marcha de Valverde nos va a hacer pasar mucha hambre»

Óscar Pereiro (Mos, 1977) es probablemente el hombre más ocupado de la Vuelta. El ganador del Tour de 2006 ejerce como comentarista de la cadena Cope, es embajador de la Vuelta y, además, embajador también de Ecovidrio, empresa colaboradora de la carrera. «El ciclismo es un deporte que se practica al aire libre cien por cien, vamos a sitios que son prohibidos para muchísima gente, nos abren las puertas de parques naturales. El ciclismo es un ejemplo y el conducto ideal para mostrar la importancia de la sostenibilidad. Ya no solo con el reciclaje de vidrio, que ya llevamos unos cuantos años con la colaboración de Ecovidrio sino con los coches híbridos o eléctricos cien por cien», dice. La carrera ya se incorpora a España después de un exitoso paso por los Países Bajos.

¿Qué aporta una salida fuera de España a la Vuelta?

Lo primero que le da es dimensión a la Vuelta ciclista a España. Todo lo que sea que otros países pidan a la Vuelta participar en ella me parece que dimensiona a la Vuelta, es exaltar el trabajo que está haciendo Unipublic estos últimos años y creo que, evidentemente, a nivel económico será una mejoría para la propia carrera. Pero sobre todo tenemos que valorar que nuestra carrera es importante en el extranjero. Ya hemos visto que Utrecht fue salida ya del Giro y del Tour y nos están poniendo al mismo nivel que las otras dos grandes carreras por etapas que hay a nivel mundial. Eso lo que está haciendo es subir el nivel de la carrera.

El interés y el amor que le demuestra Roglic, como antes Froome, hablan también de la importancia de la carrera.

Yo con Roglic me quito el sombrero porque tendría que hacer memoria o revisar mucha hemeroteca para ver a un ciclista que diga que va al Tour a preparar la Vuelta. Que un corredor de ese nivel, que estuvo a punto de ganar un Tour y que siempre es favorito cada vez que sale a la carretera diga esas palabras durante el Tour a mí me parece la leche. Creo que son dos corredores que honran la carrera de una manera impresionante. Froome siempre agradeció que fue la primera carrera en la que comenzó a destacar y siempre que pudo aquí estuvo y en el caso de Roglic, después del problema del Tour, hizo lo imposible por estar aquí y yo no tengo dudas de que este tipo cada vez que se pone un dorsal es favorito para ganar la carrera. Es un ganador y ya estamos viendo que no le sirve sólo con ganar la Vuelta, quiere ganar la Vuelta y todas las etapas que pueda. Tiene eso ahí dentro y yo estoy convencido de que en la Vuelta estará al cien por cien y si no lo está va a ser un corredor importante porque sólo con la calidad que tiene es suficiente para dar espectáculo muchos días.

¿A quién ve como rival de Roglic?

Yo creo que un corredor que ganó las tres últimas Vueltas tiene que ser favorito, incluso aunque no esté al cien por cien. A partir de ahí tiene que haber aspirantes. Yo creo que hay que darle los galones y el mérito que tiene y para mí es el corredor a batir. Hay muchos chavales que van a estar apretando. Si vamos a corredores consagrados, Carapaz tiene que ser la alternativa más fiable. Vamos a ver cómo está Enric [Mas]. Yo creo que favoritos tienen que ser corredores que hayan ganado grandes vueltas. Una cosa es ser segundo, tercero, cuarto o quinto y otra cosa es ganar una gran vuelta. A Nibali no lo vamos a meter en la lucha por ganar la carrera. Sí por estar delante seguramente, pero yo no lo meto para ganar la carrera. Si yo tengo que dar dos nombres ahora son Carapaz y Hindley, que ya han ganado una gran vuelta. Lo que pasa es que la Vuelta ciclista a España es en septiembre, tiene una manera de correrse un poco más especial, mucho más eléctrica que el Giro, mucho menos controlada que el Tour de Francia. Vamos a ver a Almeida, que es un corredor que por su manera de correr, por su resistencia, su fiabilidad, también va a ser un corredor complicado para dominar. Y, sobre todo, que rinde muy bien en crono. Hay un grupo de aspirantes muy grande.

¿A Evenepoel dónde lo metemos?

Evenepoel es una incógnita muy grande. Es un corredor que ha podido ganar carreras de cinco días, se mueve como quiere en clásicas, lo que pasa es que yo no quiero cometer el mismo error que cometemos los españoles cada vez que estamos buscando un sustituto de. Ya lo vimos como fracasado en el Giro de Italia. Primero Evenepoel tiene que competir en las grandes vueltas para saber dónde está su sitio. Sabe que en vueltas pequeñas es muy bueno, sabe que en crono es muy bueno, sabe que en clásicas es muy bueno, pero de momento no nos ha demostrado si es muy muy bueno en grandes vueltas. Es un corredor que tiene que ir conociéndose poco a poco y todo lo que sea hacer una previsión sobre Evenepoel es una lotería, porque nadie sabe realmente cómo va a llegar este corredor a la tercera semana. ¿Que tiene calidad y en teoría debe estar dando batalla y aspirando al podio en la última semana? Lo más normal por la calidad que tiene es que sí. ¿Pero dónde estaría el fracaso de Evenepoel? ¿No hacer entre los diez primeros, no hacer entre los cinco, no ganar una etapa? Tiene que demostrarnos hasta dónde puede llegar. Está más consagrado, pero para mí es un caso parecido al de Carlos Rodríguez y Ayuso. ¿Dónde los metemos? ¿A partir de dónde consideramos que han hecho una gran carrera o no han llegado a las expectativas? Son corredores que están descubriendo las carreras más complicadas, que son las de tres semanas. En 24 días hay que saber en qué segundo hay que hacer las cosas, saber descansar, saber recuperar, que tu cuerpo asimile lo que tú estás interpretando. A mí me encantaría que Evenepoel estuviera en la batalla, me encantaría, pero no sé. Creo que puede ser un corredor que esté disputando el top ten, pero para ganar la carrera creo que todavía no. Ojalá me equivoque.

Con Ayuso y Carlos Rodríguez habrá que ver qué labor tienen que hacer en sus equipos con Almeida y con Carapaz.

Eso es. En teoría, yo creo que Carlos Rodríguez va a salir a echar una mano a Carapaz siempre que lo necesite. Tiene tanta calidad que su trabajo va a ser muy limitado y en momentos puntuales. No creo que pongan a Carlos a tirar de salida ni a protegerlo del aire ni nada por el estilo. Quiero decir que no va a salir como líder del equipo, pero sí como ese segundo corredor que sólo lo van a gastar si es necesario. Querrán tenerlo en la recámara por lo que pueda pasar con Carapaz o porque pueda andar más que Carapaz. De mano no creo que le den la responsabilidad de liderar al equipo. Lo mismo pienso que con Ayuso. Tienen que ir viendo lo que es una carrera de tres semanas y para mí es una suerte que tengan un corredor con más responsabilidades que ellos. Lo vemos con Sepp Kuus, un corredor que anda tanto trabaja sólo en momentos puntuales. Si ellos caminan al final tendrán su recompensa y seguramente su oportunidad. A poco que falle Carapaz, a poco que falle Almeida van a tener vía libre para hacer el mejor puesto que ellos puedan.

¿Mejor para ellos no sentir la presión que ha sentido Enric Mas durante todos estos años como el heredero de Contador?

Tú llegas a hacerte un gran corredor a fuerza de trabajar para otros. A nivel personal te libera un poco, tú haces muy bien tu trabajo y después das más de lo que la gente espera de ti. Y poco a poco vas alcanzando esa madurez o ese status en el equipo que ya te permite coger responsabilidades. Yo creo que es mejor tener un corredor importante a tu lado. Lo hemos visto a lo largo de su carrera con Alejandro Valverde. Es un corredor como la copa de un pino, pero ha funcionado siempre mejor cuando tenía un líder a su lado. Y lo vimos con Nairo Quintana, el mejor Tour de Alejandro es con Nairo ahí delante. Ha sabido convivir. Yo en el caso de Enric tengo más dudas, porque creo que es un corredor que le gusta sentirse líder como tal, lo vimos el año pasado con Supermán, Yo no sé lo que pasaría ahí dentro, pero la convivencia no parecía la de un equipo que estuvieran jugando todos a una. Al final lo hemos visto en los documentales, que no había un buen ambiente. Y en el tema de Enric creo que fuimos un poco todos. Que se haya formado en las categorías inferiores de la Fundación de Alberto, con la bendición de Alberto nos dio esa pista. Coincidió que pasa a profesionales cuando se retira Alberto, creo que compitieron un año juntos, que le hagamos la pregunta a Alberto de quién va a ser su sucesor y que diga “Enric Mas, es el que más se parece a mí”, evidentemente hace que hasta que los que no siguen el ciclismo digan “este chico ha dicho Alberto que va a ser igual que él”. Más su propio rendimiento, porque es verdad que en la Vuelta Ciclista a España acaba haciendo segundo, su aparición en el profesionalismo fue estelar. Pero no tiene nada que ver con Alberto Contador, es un corredor completamente diferente. Tiene muchísima calidad, a nivel nacional es de lo mejor que tenemos, es un corredor que ya ha demostrado que puede estar en el podium de la Vuelta, ha demostrado que puede estar en el top 6 del Tour de Francia durante varios años, pero no es el corredor que pueda enganchar a la gente como la enganchaba Alberto Contador. Primero porque Alberto era el mejor del mundo en su momento, era un corredor que dominaba a nivel mundial. Y Enric Mas es un grandísimo corredor que se ha topado con una generación de gente como Pogacar, como Roglic, como Evenepoel, como Van Aert, gente que va a otro nivel. Y él es muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero yo creo que él mismo tiene que liberarse de esa concha que él se puso encima y que le está aprisionando hacia abajo por entender o sentir que no está llegando a lo que la gente espera de él. Y creo que es la única manera de que Enric sea Enric y no sea Alberto Contador. Nosotros tenemos que pensarlo así y él tiene que quitarse esa losa de encima. Y cuando no estás a la altura de lo que la gente espera hay gente a la que entra por un oído y le sale por otro y hay gente a la que le hace mucho daño. Y en el caso de Enric encima es que está en un equipo que está pasando problemas por la clasificación WorldTour, que si sube o si baja, un equipo que a nivel presupuestario no compite con otros grandes equipos que a nivel mundial están arrasando. Un equipo que tiene a Alejandro, que tiene a Enric, que tiene corredores de buen nivel, pero no tiene ese peso específico que tenía Movistar hace diez o doce años, que era un bloque que cada carrera que salía prácticamente le hacía ganar.

Da la sensación de que en el Tour sus problemas eran más de cabeza que de piernas.

Yo estoy convencido. De piernas estaba bien porque lo vimos el día de Alpe d’huez. Lo de la etapa del Granon le pasa a cualquiera, un día que tienes mal, te aceleran la carrera donde tú no cuentas... Enric es un corredor muy de resistencia y a medida que avanza la carrera tiene mejores sensaciones. Aquel día la carrera se lanza muy pronto, le coge a contrapié, el cuerpo cambiado. Estás mal y ya está. Al día siguiente era el tercero o el cuarto en Alpe d’huez junto a los favoritos. Yo le veía muy bien, lo que pasa es que seguramente el estacazo moral que se llevó en el Granon no fue capaz de superarlo. Yo estoy convencido de que es un problema más de cabeza que de piernas, porque al final, es verdad que no estaba haciendo el Tour que todos esperábamos, pero un tío que está entre los diez primeros del Tour mal no está. Pero al ver que no podía conseguir el objetivo que él se había propuesto, de alguna manera le fue minando la moral. La bicicleta tiene un problema, que cuando la cabeza no está al cien por cien es muy complicado sufrir. Habrá que preguntarle a él, pero se le junta yo creo que todo, ese miedo que tiene a las bajadas, que no está cumpliendo con lo que él espera, con las críticas, que me parecen supercrueles, en las redes sociales. El chaval también tiene que tragar con mucha mierda, Sé que es un tío que se cuida un montón, que entrena, que es profesional, que es ambicioso, pero al final la cabeza puede llegar a estallar. Desde fuera hablamos por lo que vemos en televisión y a veces nos olvidamos de que los que vemos en la tele en cualquier deporte son personas normales que tienen su cabeza. Y para algunos las críticas son como gasolina y a otras los pueden llegar a fulminar. En el caso de Enric abrir las redes sociales es un peligro porque te pueden hacer mucho daño viendo que tienes a tanta gente en contra, riéndose de ti, burlándose, deseando que no funciones. No es una situación fácil.

Influye que haya menos contacto contacto entre los periodistas y los protagonistas.

Yo creo que eso es fundamental. El “feeling” que tú antes tenías con una persona que ibas a entrevistar simplemente mirándole a los ojos o le ibas a preguntar qué tal las piernas, eso te aportaba muchos más datos que los que tenemos hoy en día, que todo es mucho más artificial, se filtra o se comenta simplemente lo que estás interesado en contar, hay muchas cosas que no sabemos y eso también da pie a que cada uno saque su interpretación. Pero nadie tiene que sentir que es una crítica mala por decir que alguien ha hecho una mala etapa. Y ahora con tantos filtros parece que haces algo mal si tienes una opinión diferente, se perdió ese respeto al periodista. Hoy es una cosa muy extraña y a mí sinceramente me gustaba mucho más la relación entre el periodista y el deportista, me parecía más natural.

En el Tour Enric sí dio muestras de madurez ante los medios.

En el Tour yo creo que estuvo de “chapeau”. Se paraba cada día, cuando las cosas iban bien, cuando las cosas iban mal, reconoció que las piernas no funcionaban. Yo creo que en el Tour estuvo muy cercano y que le vino muy bien. La sensibilidad que puedes tener es mayor con la voz que con un tuit o con un post de instagram. En el Tour yo pensaba “lo mal que lo debes de estar pasando y estás ahí todos los días. Chapeau”.

¿De Mikel Landa qué podemos esperar?

En Burgos no se le vio muy allá, lo que pasa es que Mikel tiene muchísima calidad. Si se va metiendo en carrera probablemente lo podemos tener ahí porque calidad tiene de sobra. En la primera semana ya tenemos un terrenito que te puede eliminar. Yo quiero pensar que Burgos se lo tomó como preparación y nada más. Pero le veo bien de peso, tiene muchísima calidad y este corredor cuando camina camina. Es verdad que nadie le mete ya entre los aspirantes a ganar la Vuelta a España. Antes de que apareciera Mas era el hombre que España tenía para las grandes vueltas, pero ya no lo metemos entre los favoritos. Ojalá se pueda meter porque tiene tanto nivel, tanta calidad y encima tiene el apoyo de la afición. Sin hacer los méritos que pueda hacer el mismo Enric tiene a la afición en el bolsillo. Y eso me encanta.

¿Qué significa la despedida de Valverde para usted? ¿Es como si se retirara por segunda vez?

Yo le pediría por favor que continuara, pero sería muy egoísta, porque lleva veinte años al máximo nivel, desde que pasó a profesionales prácticamente ganando carreras, demostrándonos a todos lo que es la profesionalidad, la amabilidad, esa cercanía que tiene con todo el mundo, no tiene enemigos por ninguna parte. Yo con Alejandro lo decía hace doce años, cuando me retiré, que no había visto un tío como él, con tanta calidad y hablar de que doce años después sigue ganando carreras, siendo campeón del mundo hace cuatro... es el cierre de una generación. Se va Alejandro Valverde, se cierra una etapa en el equipo Movistar y a partir de ahora, ¿tenemos un corredor para disputar Lieja? No lo sabemos. ¿Tenemos un corredor para disputar Lombardía? No lo sabemos. ¿Tenemos un corredor que sabemos que va a hacer entre los diez primeros cada gran vuelta que corre? No lo sabemos. Es un corredor de los mejor que hemos tenido en la historia y se une todo, su forma de ser, la persona que es, se lo merece todo. Y lo que sufrió también durante estos veinte años, con esas sanciones y esas lesiones que ha tenido, las ha pasado canutas y ha sabido salir adelante y yo sólo espero que en esta Vuelta a España lo que tenga es un homenaje diario. En cada sitio de donde salgamos, donde lleguemos y por donde pasemos que la gente sea consciente de que se nos va una leyenda y ojalá no, pero su marcha nos va a hacer pasar mucha hambre.

¿Espera algo como lo que vivió Contador en su última Vuelta?

Alberto era un corredor que sabía manejarse en las grandes vueltas, en las carreras de diez días, era una bestia. Pero es que Alejandro lleva tantos años en las mismas carreras que corría Alberto estando delante, no ganándolas como las ganaba Alberto. ¿Pero quién recuerda una clásica sin que Alejandro Valverde esté delante? Es que ha estado en todos los éxitos. Colaboró para que Óscar Freire ganara dos Mundiales, estuvo en el podio del Mundial de Hamilton con Astarloa. En todas las carreras importantes estaba entre los favoritos. No vamos a ser conscientes de lo que es Alejandro Valverde hasta que realmente se retire y su nombre no aparezca entre las listas de favoritos.

Con 42 años sigue siendo el mejor español en la clasificación mundial. ¿Es mérito suyo o es preocupante para el ciclismo español?

Fundamentalmente es que él es muy bueno. Fue perdiendo algunas cualidades que él tenía, pero creo que es un cúmulo de las dos cosas. Cuando se retira Alberto tenemos a Mikel Landa en pleno auge. Ahora tenemos a Enric Mas en ese laberinto que él mismo tiene que encontrar la salida y después los chavalitos que todos pensamos que nos van a dar alegrías, pero no podemos decir se retira Alejandro y Ayuso va a ser como él. Es que se va Alejandro ¿y el año que viene qué? A ver si la Vuelta a España nos descubre algo más sobre los jóvenes. Pero es que hay gente que no va a tener sustituto nunca y uno de ellos es Alejandro. Otro es Alberto. Podrá salir alguno que probablemente sea mejor, pero con su forma de correr, con su orgullo, es muy complicado.

¿Qué pasaría si desciende Movistar?

No voy a opinar de una historia que creo que no va a suceder. Si sucede, sería una tragedia. Ya como está el ciclismo español, con un solo equipo en el WorldTour, y un equipo con su historia, sería delicado. Pero es que no debería estar solo Movistar, debía haber uno o dos equipos más para que la cantera vea que si sigue trabajando puede tener mucho más fácil llegar a profesionales. Ahora se hace gracias a Burgos BH, a Caja Rural, a Kern Pharma, a Euskaltel, pero son equipos puente y el objetivo de cualquier chaval es poder competir en las grandes carreras a nivel mundial. Y si Movistar baja de esa categoría, si ya decimos que el año que viene va a ser muy difícil sin Alejandro Valverde, los chavales en la formación no ven una salida al profesionalismo.