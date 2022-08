Mas resucita y Evenepoel se viste de rojo

El Pico Jano abría una puerta a lo desconocido. Un camino tortuoso que la lluvia hacía más complicado y del que surgieron situaciones inesperadas. Como la resurrección, parece que definitiva, de Enric Mas, que se agarró a la rueda de Evenepoel en la subida. Sin darle un relevo, pero sin perderle de vista. «Bastante tenía yo con aguantar», decía después de la meta.

Evenepoel le pidió un relevo, pero no encontró respuesta y el belga tiró hacia delante. «Si hubiéra mos colaborado los dos lo hubiéramos cogido, pero había que distanciar a los hombres de la general que iban por detrás. Me he visto bien y he seguido luchando para meter tiempo», aseguraba Evenepoel.

El hombre al que podían haber alcanzado es Jay Vine. El australiano del Alpecin fue el espontáneo que se coló en la pelea de los mejores y consiguió llevarse la etapa. Pero la atención estaba en otro lado. En la pelea por el liderato, de la que se descolgó pronto el defensor del maillot, Rudy Molard. La camiseta roja era para Evenepoel, que confirma que está en la Vuelta para algo más que para pelear por acabar entre los diez primeros.