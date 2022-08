José Manuel Díaz, una víctima de la invasión de Ucrania en la Vuelta

La llamada del Burgos BH sacó al jiennense José Manuel Díaz de la incertidumbre y la ansiedad de verse atrapado en un equipo fantasma. Díaz es una de las víctimas de la guerra de Ucrania. La sanción a los equipos rusos le mantuvo en el limbo ciclista durante tres meses, sin poder competir, esperando una solución que parecía que no llegaba nunca.

José Manuel, que tiene 27 años, había hecho toda su carrera fuera de España. Israel, el equipo austriaco del Voralberg-Santic y el Delko Marsella fueron sus equipos antes de esta temporada. A comienzos de año fichó por el equipo Gazprom, de la segunda categoría del ciclismo mundial. Una oportunidad de encontrar un equipo con un patrocinio sólido que le permitiera seguir creciendo.

Gazprom es la empresa pública rusa de gas, una de las más grandes del mundo, con más de 450.000 empleados en todo el mundo y con unas facturación anual superior a los 160.000 millones de euros. Pero todo cambió el 24 de febrero cuando Rusia invadió Ucrania y el mundo fue a peor.

Los equipos rusos fueron sancionados sin competir y a José Manuel se le cerraron las puertas del ciclismo profesional. «Lo viví con bastante incertidumbre, sobre todo los meses que estuve en casa sin saber si se iba a solucionar el problema, si tenía que buscar un equipo nuevo, porque intentábamos buscarle soluciones. Pero decías ¿va a tener realmente solución con el equipo Gazprom de cambiar de nombre, patrocinio o simplemente vamos a tener que buscar un nuevo equipo, que tampoco era seguro encontrarlo como ha pasado con muchos corredores del equipo. En ese sentido, he vivido con mucha incertidumbre», reconocía el ciclista jiennense.

Él y sus compañeros fueron víctimas de una situación de la que eran simples espectadores. «Nosotros estábamos al margen de la guerra y todo lo ocurrido», se lamenta. Y a la incertidumbre deportiva se añadió la económica. «Ese era uno de los problemas más graves, que al final fueron tres meses sin cobrar nada. En mi caso tenía un pequeño colchón y lo pude pasar bien, pero sí sé de otros compañeros que les costó bastante porque o bien tenían inversión en vivienda, que tienen que pagar una hipoteca, o tienen hijos, que ya te cambia la mentalidad», explica.

Él mientras seguía entrenando con normalidad, a pesar de las dudas. “Nos decían que de un día para otro si se solucionaba se volvía a correr. Es más, los organizadores nos esperaban hasta última hora para correr”, recuerda.

Hasta que le Burgos BH se cruzó en su camino y le permitió regresar a la competición. «Estoy muy contento, ya que me dieron una oportunidad de volver a ser ciclista y ahora a intentar mostrar nuestra valía en la Vuelta a España», reconoce. Su objetivo es «ganar una etapa». «Las de Andalucía me hacen especial ilusión, hay terreno de sobra», dice.

Disputó alguna carrera con Gazprom a comienzos de la temporada y no reapareció con su nuevo equipo hasta el mes de junio en la Ruta de Occitania. «Lo viví con muchas ganas. Es verdad que luego faltaba un poco el ritmo de carrera y costó bastante, pero fue como quitarme un peso de encima», recuerda. «Estuve tres meses y medio sin correr. Se nota mucho, sobre todo no tener un objetivo, no saber para qué estás entrenando era lo que más costaba», reconoce.

A la Vuelta el Burgos BH llegó descargado de la presión que suponía llevar casi tres años sin ganar. Desde la victoria de Ángel Madrazo en Javalambre en la Vuelta de 2019 no había vuelto a ganar hasta el triunfo de Langelotti en una etapa de la Vuelta a Portugal hace dos semanas.

«Nos alegra mucho, nos da mucha confianza y nos ayuda a intentar ganar de nuevo. Es una liberación para todos y en el mundo que ahora vivimos con el tema de los puntos y con los equipos WorldTour muy ansiosos, para nosotros es más difícil. Pero ahí estamos peleando o incluso ganando, como el otro día. Nos ponen las cosas más difíciles, pero tampoco es fácil para ellos», reconoce José Manuel Díaz.

Langelotti no estaba convocado para la Vuelta, pero acabó siendo el sustituto de Madrazo, baja después de dar positivo por coronavirus antes de la salida.